VERENIK NIŠLIJKE NEVENE (26) KOJA JE PREMINULA OD GRIPA NE ODUSTAJE OD POTRAGE ZA ISTINOM: Neću se smiriti dok sve ne isteram na čistinu! Pokrenut disciplinski postupak u Hitnoj pomoći

Nišlija Igor Stamenković zapaliće sveću u subotu 20. jula na šestomesečnom pomenu svoje preminule verenice Nevene Margetić (26) čiju je smrt izazvao virus gripa AH1N1.

On je ranije, a i danas optužio lekara Hitne medicinske pomoći da je zbog nestručnosti kriv za njenu smrt jer, kako kaže, nije na vreme dao uput za Infektivnu kliniku već je lečio paracetamolom kao da ima običnu temperaturu.

"Pošto od ovdašnjih inspekcijskih organa nisam dobio nikakav odgovor, u kontaktu sam sa jednom evropskom zdravstvenom asocijacijom kojoj šaljem dokumenta kako bi na višem nivou istražili uzrok Nevenine smrti", priča Igor i dodaje da neće odustati od borbe da otkrije kako je njegova devojka umrla.

Nevena je bila jedna od prvih žrtava ovog smrtnosnog virusa koji je protutnjao Srbijom. Od gripa je u Nišavskom okrugu obolelo 9.358 osoba, njih 62 je hospitalizovano, a od posledica ovog virusa preminulo je osmoro obolelih.

Igor kaže da u to vreme nije znao kakva pošast hara državom, ali da je to lekar Hitne pomoći koji je primio Nevenu, trebalo da zna.

"Nevena je u januaru ove godine dobila temperaturu. Ona, pa ni ja nismo znali da vlada virus. Osećala se izuzetno loše tako da sam je u tri navrata vodio u Hitnu pomoć i tek četvrti put, kada je bila takoreći polumrtva, dobili smo uput za Klinički centar. Reč je o starijem doktoru koji je nezainteresovano gledao na njeno stanje, a morao je da zna da virus hara i da nam još prvi put da uput za laboratoriju. On to nije učinio već je prepisivao paracetamol. Sva moja nastojanja da se Nevena odmah pregleda u Kliničkom centru ostala su bezuspešna. Tek kad sam je uneo u zgradu hitne shvatili su da su pogrešili", objašnjava Igor i dodaje da su u Kliničkom centru lekari bili profesionalni, ali bilo je kasno da se Nevenin život spase.

On kaže da mu je i direktor Hitne medicinske pomoći Slavoljub Živadinović rekao da ima problema sa tim lekarom koji nije dao uput za Klinički centar i da ga je tri puta disciplinski gonio, ali da od toga nije bilo ništa.

"Ja neću da odustanem da bi došao do istine. Iako sam se žalio našim inspekcijama, za sada, a prošlo je šest meseci, nisam dobio nikakav odgovor. Nevena je bila sjajna devojka, puna života i neću da se smirim dok sve ne isteram na čistinu", priča Stamenković.

Pokrenut disciplinski postupak

U Hitnoj medicinskoj pomoći saznajemo da je direktor Živadinović na godišnjem odmoru do kraja meseca, ali i da je disciplinski postupak u slučaju Nevene Margetić pokrenut.

"Detalje oko tog tragičnog slučaja ne mogu da otkrijem, sem da je dokumentacija prebačena na viši nivo u Ministarstvo zdravlja republike Srbije. Verovatno bi vam to rekao i Živadinović da je tu", rečeno nam je u Hitnoj pomoći u Nišu.

Inače, Živadinović nam je 4. februara rekao da je Nevenina smrt velika tragedija i da će uzroci biti istraženi.

"Komisija o kontroli kvaliteta će doneti odluku o eventualnim propustima zaposlenih u zavodu. Neki mediji su izvukli iz konteksta moju izjavu i ispalo je da sam rekao da kod nas apsolutno nema propusta. Mi smo sve učinili da ljudsku grešku, ljudski faktor svedemo na minimum, ali očigledno da je teško. Na drugoj strani, Hitna pomoć pomaže trenutno, a odlazak kod izabranog lekara je nakon toga neophodna. Taj izabrani lekar ima vaš karton, i on ima uvid u zdravstveno stanje pacijenta. Kada čovek svaki dan dolazi u Hitnu, on nailazi svaki put na drugog lekara koji nema uvid u to prethodno stanje", ispričao je tada Živadinović.

