RADOVI NA NAJVAŽNIJIM SAOBRAĆAJNICAMA: SRAMOTA, popravljaju auto-put usred turističke sezone

Na auto-putu Beograd-Niš, i to na čak tri tačke, izvode se radovi koji usporavaju i zaustavljaju saobraćaj na plus 30 stepeni u hladu! Oprez je neophodan jer su zbog toga zastoji kod Lapova, Ćuprije i Paraćina. Da stvar bude gora, upravo to je glavni pravac ka moru u Grčkoj, ali i stranaca koji su na proputovanju kroz Srbiju.