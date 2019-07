DRUGI UPISNI ROK: Na niškom Univerzitetu ostalo još 450 budžetskih mesta

Za drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Nišu ostalo je 450 slobodnih mesta za budžetske studente, oko 1.260 mesta za samofinansirajuće studente, a za studente koji se upisuju po afirmativnim merama ostalo je još 76 mesta, objavljeno je danas na zvaničnom sajtu niškog Univerziteta.

"Prijavljivanje budućih studenata za septembarski upisni rok počinje 2. septembra i traje do 4. septembra. Prijemne ispite kandidati će polagati od 6. do 9. septembra po rasporedu koji budu objavili fakulteti. Septembarski rok se završava najkasnije do 19. septembra", navedeno je na sajtu Univerziteta.

U junskom upisnom roku na 14 fakulteta Univerziteta u Nišu bilo je ukupno 5.200 mesta, od toga 3.250 na budžetu i 1.950 za samofinansiranje.

Upisalo se 3.500 studenata od kojih 2.800 na budžetu i 700 kao samofinansirajući studenti.

U prvom upisnom roku budžetska mesta popunjena su na svim studijskim programima Filozofskog fakulteta, na Fakultetu sporta i fizičke kulture, Fakultetu umetnosti, Ekonomskom i Pravnom fakultetu i na studijskoj grupi za arhitekturu Građevinsko-arhitekstonskog fakulteta.

(Kurir.rs/Beta)

