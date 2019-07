PROTEST ISPRED MINISTARSTVA PRAVDE: Frakcija Jevrejske opštine Beograd na čelu sa Isakom Asielom traži upis Aleksandra Jinkera kao predsednika JOB

BEOGRAD - Frakcija Jevrejske opštine Beograd (JOB) koju predvodi rabin Isak Asiel protestovala je danas ispred Ministarstva pravde sa zahtevima da to ministarstvo postupi po zakonu i upiše Aleksandra Jinkera kao predsednika te organizacije, umesto smenjenog Danila Medića.

"Prema Zakonu o crkvama i verskim zajednicama, koji garantuje autonomiju da odlučujemo ko će nam biti predsednik, mi smo 2. decembra 2018. i 17. marta 2019. smenili Danila Medića sa mesta predsednika JOB-a zbog netransparentnog raspolaganja novčanim sredstvima", kazao je Asiel na skupu.

On je istakao da je Ministarstvo pravde dva puta odbilo da upiše novog predsednika od čijeg izbora je prošlo 60 dana, a da se po zakonu nakon tog vremena smatra da je novi predsednik upisan.

Asiel je dodao da je rad te zajednice totalno blokiran zbog toga što novoizabrani predsednik nije upisan u Registar crkava i verskih zajednica.

"Mi smo došli da podignemo glas i kažemo da ministarstvo uradi svoj posao i poštuje zakon kojim se podrazumeva autonomija i odluka ko će nam biti predsednik. Ministarstvo se postavilo u ulogu arbitra i to je kao kada da bi partrijarh obavestio ministarstvo da je nekog vladiku raščinio, a onda to ministarstvo poslalo upit vladiki šta on misli o tome", rekao je Asiel.

Ta organizacija predala je Ministarstvu pravde letak u kojem se navodi da osudjuju pokušaj Ministarstva pravde da oduzme autonomiju toj verskoj zajednici, zbog podrške smenjenoj upravi i uplitanje u unutrašnje poslove zajednice.

Rabin Asiel je pročitao 130. Psalm, za koji je kazao da se čita u takvim prilikama, i najavio da će se u narednim nedeljama svakodnevno održavati protest ispred Ministarstva pravde.

