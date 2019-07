EKRANITIS: Nova bolest mališana! Čak 6 sati dnevno provode gledajući u ekrane televizora i drugih uređaja, što je uzrok mnogih poremećaja!

Ekranitis, kako stručnjaci nazivaju niz poremećaja koje su primetili kod dece, bolest je modernog doba, a izaziva je višesatno gledanje u ekrane telefona, tableta i televizora.



Da je vrag odneo šalu, govori podatak stručnjaka da su deca čiji su pogledi prikovani za ekran prestala da se odazivaju na pozive roditelja i drugih ljudi koji su u njihovoj neposrednoj blizini, da se igraju s drugom decom i razgovaraju s njima.

Posebno je zabrinjavajuće što deca ne mogu više da duže usmere pažnju na nešto, na primer igru, knjigu ili igračke jer im je sve to dosadno za razliku od brze, trenutne stimulacije koja stiže iz igrica na telefonu, crtanih filmova i drugih sajber-sadržaja. Takođe, roditelji se žale da njihovi mališani reaguju izuzetno agresivno i s pojačanim besom na svako odvajanje od ekrana.



Ozbiljno je

Nikolina Milosavljević, dečji psiholog, psihoterapeut i savetnik za roditelje, kaže za Kurir da je ekranitis ili ekranoizam nov izraz koji koriste psiholozi i psihoterapeuti da bi objasnili ponašanje deteta koje trpi posledice gledanja u ekran.



- Jedan od prvih znakova jeste zagledanost u ekran i neodgovaranje na pozive roditelja ili osoba u okolini. Mališani odbijaju da prestanu s gledanjem. Veliki problem je u takozvanom verbalno-kognitivnom razvoju, odnosno govoru i saznajnom procesu, ali i socijalno-emocionalnom razvoju - objašnjava naša sagovornica.

Specijalni pedagog Petar Vladetić objašnjava za Kurir da deca uče od okoline posmatrajući i oponašajući modele ponašanja koje vide u svojoj okolini.

Deca nas oponašaju



- U modernom svetu, veliki uticaj na decu ima nekvalitetan medijski sadržaj. Ona preko ekrana vrlo brzo dobijaju veliki broj informacija, a to može izazvati agresivnost. Sada su i crtani filmovi takvi, a kamoli internet sadržaj - kaže on.

Da je sve to veoma loše, pokazuju i podaci istraživanja Unicefa koje je pokazalo da u Srbiji samostalno telefon koristi 70 odsto dece, a 24 odsto uz nečiju pomoć i da deca sve mlađa počinju da koriste tehnologiju.

Prema istim podacima, deca kod nas čak šest sati dnevno provode koristeći tehnologiju. Istraživanje je pokazalo da uz ekran televizora, tableta ili telefona deca u proseku provedu čak šest sati dnevno.

Neznanje

Roditelji nisu upoznati

U istraživanju Unicefa pokazalo se da trećina ispitanih roditelja nije dovoljno upoznata s digitalnim uređajima kako bi umeli da blokiraju sadržaje koji se promotivno nude tokom korišćenja interneta ili spreče svoju decu da ostavljaju "aktivne digitalne tragove na internetu".

Pokušaj da ograniče detetu vreme provedeno na internetu izazvao je sukob s decom kod dve trećine roditelja. Današnja tehnologija uči decu da se dodirom na ikonu otvara sadržaj odmah i sad.

Unicef

Pametni telefoni u rukama

Prema podacima Unicefa, najčešće korišćen digitalni uređaj među decom predškolskog i mlađeg školskog uzrasta je "pametni telefon", a potom tablet računari. Dve trećine učitelja retko pomaže učenicima pri korišćenju interneta, a više od polovine skoro nikada ne podučava decu kako da reaguju ukoliko ih uznemiri neki sadržaj na internetu ili dožive digitalno nasilje.

