PUNA INTENZIVNA NEGA NA KLINICI ZA PLASTIČNU HIRURGIJU: Zbog opekotina od sunca i paljenja strnjike završe u bolnici

Svakoga dana lekarima Klinike za opekotine plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS javljaju se pacijenti sa opekotinama koje su zadobili na suncu, ali im je puno i odeljenje intenzivne nege pacijentima sa teškim povredama zadobijenim u požarima, uglavnom dok su palili strnjiku na njivama.

Načelnik Odeljenja za opekotine dr Biljana Čertić kaže da opekotine od sunca najčešće nisu životno ugrožavajuće, ali da zahvataju veliku površinu.

- Od početka leta imali smo značajan broj pacijenata sa opekotinama od sunca. javljaju se građani koji su izgoreli tokom sunčanja, a imali smo slučaj i spasioca sa bazena koji je zadobio poprilične opekotine - obe potkolenice i stopala, rekla je Čertić.

Najviše pacijenata ima u dežurstvu, noću, jer tada počinju peckanje, svrab i bol, a kod lekara stižu uznemireni i uplašeni, jer je obično velika površina kože zahvaćena.

Naša sagovornica kaže da su imali pacijentkinju koja se ceo dan sunčala na Adi, na kraju je kolabirala, pala na užareni beton i tako zadobila "kontaktnu opekotinu", koja mora ozbiljnije da se tretira i zahteva hirurško lečenje.

Bilo je primera da im mladići i devojke dolaze sa opekotinama na stopalima, jer su igrali bosi košarku ili odbojku na vrelom betonu.

- Koža sve pamti i posledice mogu da se očekuju u narednom pariodu, a ono što je najopasnije su karcinomi kože, navela je ona.

Danas i sutra u Srbiji se očekuju tropske vrućine, a naša sagovornica apelovala je na sve građane da se odgovorno ponašaju prema ličnom zdravlju i da se ne izlažu suncu u najtoplijem delu dana od 11 do 17 sati.

Osim opekotina od sunca, ima dosta pacijenata koji u Kliniku stižu sa teškim, ozbiljnim povredama zadobijenim u požarima nastalim dok su palili strnjiku.

- Ljudi nastradaju na banalan način. Najčešće je to čišćenje dvorišta ili sakupljanje sena na njivama, te sve to na gomili zapale. Ni to im nije dovoljno pa se dešava da na ovoj vrućini doliju i bezin i tako zadobiju teške opekotine opasne po život, naglasila je ona.

U Kliniku za opekotine KCS je republički centar za opekotine i u nju stižu pacijenti sa povredama iz cele Srbije. Zbrinjavaju 24 sata, 365 dana u godini.

