VIZ ER OSTAVIO SRBE NA CEDILU U PARIZU: 100 putnika, uključujući i majke s malom decom, let čekali 17 sati bez hrane i smeštaja pa za Srbiju krenuli autobusom (KURIR TV)

Više od sto srpskih putnika, među kojima i žene sa malom decom, bilo je zarobljeno 17 sati na aerodromu "Bove" u Parizu, a da ih za to vreme lou-kost kompanija "Viz er", s kojom je trebalo da doputuju u Beograd, nije obavestila o razlozima kašnjenje leta, niti im se na bilo koji način obratila.

Let nisu ni dočekali, već je njih 40 za Srbiju krenulo autobusom koji im je "Viz er" obezbedio tek nakon intervencije Ambasade Srbije u Francuskoj. Ostali putnici vratili su se svojoj kući u Francuskoj ili se vraćaju u Beograd letovima drugih avio-kompanija.

Naime, putnici je trebalo da polete u četvrtak oko 21 sat za Beograd, a nakon višečasovnog mukotrpnog čekanja preko medija su saznali da im je let otkazan zbog nevremena, jer im se na telefon "Viz era" niko nije javljao.

- Naš avion je oko osam uveče trebalo da sleti, a mi da krenemo sat vremena kasnije. Samo smo videli na semaforu da je let otkazan, a niko nas ništa nije obavestio, niko iz "Viz era", niko sa aerodroma. Ljudi su pobesneli, bili su očajni. Šta se dešava, saznali smo preko interneta, gde je pisalo da je naš avion morao da sleti u Lil zbog velike oluje. Bili smo iscrpljeni jer smo proveli 17 sati na aerodromu, spavali smo na stolicama u tranzitnoj zoni, bez stvari koje smo prethodno čekirali. Pošto je bilo kasno, ništa nije radilo - rekao je za Kurir Dušan, jedan od putnika.

foto: Janči Virag

O agoniji na aerodromu "Bove" svedoči i drugi putnik Dejan Lazarević.

- Temperatura u Parizu je bila 42 stepena, a nas sto se guralo na malom prostoru. Dali su nam samo po jednu flašicu vode za sve to vreme koje smo bili tamo. Veoma sam razočaran u "Viz er", sramno su postupili, žaliću se i ići kod advokata čim stignem kući - kaže on.

Kada su napokon juče ujutro stupili u kontakt s "Viz erom", dobili su dve opcije - da im refundiraju cenu karte koju su kupili pa da odu na let druge kompanije ili da sačekaju prvi slobodan let "Viz era" 1. avgusta.

- Mi smo ove letove plaćali dosta ranije, sada let bilo koje druge kompanije košta duplo ili troduplo više. Neki ljudi su rešili da čekaju početak avgusta, neki su plaćali više, a nas 40 je ostalo. Zvali smo našu ambasadu, koja nam je na kraju saopštila da nam je obezbeđen autobus kojim ćemo do Srbije putovati još više od 20 sati - navode putnici.

MSP

Dogovor s avio-kompanijom

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je od Ambasade Srbije u Parizu zatraženo da pomogne srpskim putnicima koji su ostali na aerodromu "Bove", napomenuvši da je reč o problemu privatne avio-kompanije i da država pomaže koliko može u takvim situacijama.

Iz MSP je saopšteno da se, prema obaveštenju ambasade, jedan broj naših državljana, u skladu s dogovorom sa avio-kompanijom, vratio u Beograd letovima drugih avio-kompanija, dok će se preostali putnici vratiti autobusom koji je organizovao "Viz er".

"Viz er"

Putnici, izvinite

Iz "Viz era" su saopštili da je njihov let sa pariskog aerodroma "Bove" za Beograd otkazan 25. jula zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

- Putnicima sa navedenog leta pružene su sve informacije o opcijama koje su im na raspolaganju i ponuđena je alternativa u vidu dostupnih letova "Viz era", prevoz kopnenim putem, refundacija ukupne cene karte ili 120 odsto originalne cene karte rezervisane u vidu kredita kod avio-kompanije - navode u kompaniji uz izvinjenje oštećenim putnicima za svaku neprijatnost.

Kurir.rs/ Nevena Tomašević

Foto: Janči Virag

Kurir