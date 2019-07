DANICA SEDI U DVE FOTELJE: Na jednom poslu provede samo sat vremena! MEDICINARI NEZADOVOLJNI DIREKTORKOM

Doktorka Danica Grujičić nedavno je postala v. d. direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, ali nje gotovo i da nema na radnom mestu jer istovremeno sedi u još jednoj rukovodećoj fotelji, zbog čega su zaposleni na Institutu više nego ogorčeni, otkriva Kurir!



Oni ističu da je Grujičićeva, nakon imenovanja na ovu funkciju, zadržala i mesto načelnika Centra za neuroonkologiju u Neurohirurškoj klinici pri Kliničkom centru Srbije (KCS), gde i dalje provodi najviše vremena, dok na Institutu dnevno bude po sat-dva.

Ništa od promena



- Grujičićeva sedi na dva rukovodeća mesta, što je svima neshvatljivo i svi se pitaju ko joj je to dozvolio. Na Institutu skoro da i ne boravi, svrati samo ujutru nakratko i ode... Obećavala je neke promene nabolje, ali zasad od toga nema ništa. Naprotiv, već je povukla nekoliko loših poteza vraćanjem nekih spornih kadrova na važna mesta. Zaposleni su baš kivni na nju - priča izvor Kurira iz Instituta za onkologiju.



On dodaje da ona važi za ambicioznu ženu, što "nije sporno, ali je loše kada zbog toga ispašta jedna važna zdravstvena ustanova, poput Instituta za onkologiju, gde se građani leče od najtežih oblika raka".

- To je ustanova koja zahteva nečiju punu posvećenost i nikako ne sme da bude zanemarena, što je slučaj otkako je došla Danica. Ona je vrhunski lekar, ali to ne znači da može da bude i dobar menadžer, i to se već pokazalo kao tačno. Inače, zanimljivo je i to da ona drži dva radna mesta u zdravstvu, a poziva mlade doktore, koji ne mogu da se zaposle za stalno, da ostanu u zemlji i da ne idu u inostranstvo da rade. To je baš licemerno od nje - ističe naš sagovornik.



Bez kontakta za zaposlenima



I Nenad Dimić iz sindikata na Institutu za onkologiju kaže za naš list da su s dolaskom Grujičićeve očekivali promene, ali da ih "nažalost, nema":

- Da bi bilo promena, potrebno je da v. d. direktora radi, a ne da povremeno svraća na Institut. Sindikat je nezadovoljan činjenicom da nema uspostavljenog kontakta. Nema obaveštenja o postavljenju, niti je pozvan na sastanak radi usaglašavanja rada na pitanjima bitnim za zaposlene. Do danas, ona nije našla za shodno da pozove sindikate na sastanak.

Draško Karađinović DUPLE FUNKCIJE ŠTETNE ZA POSAO foto: Beta Draško Karađinović iz NVO Doktori protiv korupcije kaže za Kurir da nisu dobra rešenja kada su lekari istovremeno rukovodioci na dva mesta, ali i da je za direktorske pozicije bolje da se angažuju osobe iz nemedicinske struke:

- Lekari ne bi trebalo da se bave menadžerskim poslom, jer po definiciji nisu edukovani za vođenje jedne ustanove čiji je posao izuzetno kompleksan. Apsolutno je nefunkcionalno da jedan lekar ima dve rukovodeće funkcije u isto vreme. Ne može jedna osoba da upravlja s dve klinike, to je štetno za posao.

Danica Grujičić KAD NISAM TU, IMA KO RADI ZA MENE Kolege se bune zato što ne dolazi u Institut... Dr Danica Grujičić foto: Pritnscreen/Pink Doktorka Grujičić kaže za Kurir da kad ona nije na poslu, ima tim koji radi umesto nje. Dodaje da na Institutu provodi vremena onoliko koliko je potrebno, a na pitanje koliko je to tačno sati, ona odgovara:

- Dovoljno vremena. Imam odličnog zamenika i pomoćnika, tako da smo podelili zadatke. Moj osnovni zadatak je da smanjim liste čekanja, da stvorim bolje uslove i obezbedim opremu da bi se pacijenti osećali bolje. Ne bežim od toga da ima mnogo problema, ali je potrebno mnogo rada i vremena da se oni reše.

