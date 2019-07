KURIR U SRCU INFEKTIVNE KLINIKE KCS: Srbija je spremna za ebolu!

Zaštitni skafanderi kao iz filmova o najsmrtonosnijim zarazama, 11 praznih postelja, lekovi, aparati i medicinsko osoblje spremni su da ovog časa prime i leče pacijenta zaraženog virusom zastrašujuće ebole, posle upozorenja Svetske zdravstvene organizacije (SZO) da je ta smrtonosna bolest postala globalna pretnja.

Ozbiljno smo shvatili



I sve to u srcu Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, na odeljenju za izolaciju sa intenzivnom negom. Ta vrata, koja se vrlo retko otvaraju za "nezvane goste", otvorila je ekipi Kurira doc. dr Ivana Milošević, zamenik direktora te prestoničke klinike.

- SZO proglasila je trenutnu epidemiju ebole u Kongu globalnom zdravstvenom pretnjom pošto se taj virus proširio na grad u kojem živi dva miliona stanovnika. Mi smo spremni, naravno. Ne zbog tog upozorenja, već zbog naše obaveze da to budemo - objašnjava doc. dr Milošević pokazujući odeljenje za ebolu i napominjući da ako, ne daj bože, bude više od 11 pacijenata, ono može da se proširi i na intenzivnu negu.

- Ali verujemo da se to neće desiti jer je opasnost od širenja virusa van Afrike vrlo niska. Inače, eventualni bolesnici, za koje postoji čak i najmanja sumnja da mogu da budu zaraženi, biće smešteni ovde - kaže naša sagovornica.

Aerodromi u Beogradu i Nišu



Na pitanje Kurira koliko je realno da očekujemo pojavu ebole u Srbiji, doc. dr Milošević kaže:

- Savremeni transport je takav da čovek očas posla stigne sa jednog na drugi kraj planete. U tom kontekstu, virusima i bakterijama ne trebaju vize i pasoši, oni putuju sa ljudima i prtljazima. U skladu sa upozorenjem SZO, na naša dva internacionalna aerodroma u Beogradu i Nišu pojačane su kontrole koje sprovodi sanitarna inspekcija, a naročito pri povratku putnika u Srbiju iz ebolom zahvaćenih regija. Pri najmanjoj sumnji u eventualne simptome bolesti obavezna je hospitalizacija osobe, nezavisno od toga da li ona to želi jer je reč o visokozaraznoj bolesti. Ona bi bila ovde kod nas jer imamo uslove koji sprečavaju da dođe do širenja infekcije iz bolničke sredine među ljude van zidova ove ustanove - priča ona.

Kada su mere lične zaštite u pitanju, kaže doc. dr Ivana, oni su opremljeni prema svetskim standardima i kontinuirano sprovode edukaciju o načinu stavljanja te zaštitne opreme.

Doc. dr Ivana Milošević objašnjava da je ebola virusno, veoma zarazno, oboljenje i spada u takozvane hemoragijske groznice. - Početak može da bude sličan gripu. Potom dolazi do razvoja krvarenja, što u vidu ospe po koži, što iz različitih delova tela. Krajnji stadijum je smrt. Terapija je simptomatska ili ona koja deluje na znakove bolesti, suporativna, ili ona koja pomaže očuvanju kvaliteta života, a primenjuje se antivirusni lek čija je aktivna supstanca ribavirin. Postoje i drugi lekovi u različitim fazama ispitivanja koji se primenjuju u epidemijskim uslovima kakvi su u Africi - navodi ona.

Zaštita

KURIR U SKAFANDERU

foto: Marina Lopičić

Reporter Kurira isprobao je zaštitni skafander koji bi zadravstveni radnici trebalo da navuku za kratko vreme. Verujte, nama je trebalo je malo duže to da izvedemo, uz zdušnu pomoć osoblja. Prvo se oblači unutrašnji, beli skafander. On štiti celo telo, a kapuljača glavu. Preko njega ide žuti, deblji, dakle, dve kapuljače na glavi, onda gumene čizme do kolena, zaštitne rukavice i, ono što je najteže u svakom smislu, gumena zaštitna maska preko celog lica, koja ima filtere za disanje, a preko nje vizir. Naravno, ko nije navikao, ima osećaj da je u pretoploj, teškoj sauni bez atoma kiseonika.