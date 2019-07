OKANOVIĆ: Broj nesreća drastično povećan, izostalo i uvođenje saobraćajnog obrazovanja u škole

"Broj saobraćajnih nesreća ovog leta je drastično povećan u odnosu na lane i neće se zaustaviti", upozorava Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja. On naglašava da se, nažalost, uzima danak nesprovođenja sistemskih mera i da je neophodno hitno krenuti u jaku, čak i brutalnu kampanju, koja će uticati na promenu svesti vozača i putnika, kao i na uvođenje video-nadzora na još više lokacija.

Prema rečima Okanovića, represivne mere su na maksimumu, saobraćajna policija stalno kontroliše učesnike u saobraćaju, a kazne su stroge. Međutim, naglašava, izostala je sveobuhvatna kampanja u javnosti o podizanju svesti učesnika u saobraćaju, kao i uvođenje saobraćajnog obrazovanja u škole, što je predlagano još pre deceniju. Tako je, dodaje on, deset generacija sistematski propušteno.

"Kada je prošle godine pooštren zakon, mi smo to pohvalili, ali i upozorili da će efekat biti od šest do 12 meseci, i to se i dogodilo", naglašava Okanović. "Dešava se da ulazimo u fazu gde nema straha od represije, a nivo svesti je ostao isti. Nažalost, neće na ovome stati, i možemo očekivati i više nesreća. Istrošili smo sve pravne kapacitete pooštravanjem zakona, tako da je rešenje jaka kampanja i omasovljavanje video-nadzora."

(Kurir.rs/Novosti)

