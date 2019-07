SVETSKI DAN BORBE PROTIV HEPATITISA: Testirajte se besplatno od 29. jula do 2. avgusta!

Udruženje pacijenata sa bolestima jetre "Hronos" pokrenulo je danas akciju besplatnog testiranja na hepatitis B i C povodom Svetskog dana borbe protiv hepatitisa.

Gradjani će testiranje moći da obave od 29. jula do 2. avgusta u institutima i zavodima za javno zdravlje u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu bez lekarskog uputa, a rezultati su dostupni za 30 minuta, saopštilo je udruženje "Hronos".

Ta akcija se realizuje uz pоdršкu Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје "Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut". Predsednica udruženja "Hronos" Ivana Dragojević navela je da veliki broj ljudi i ne zna da ima hepatitis, jer simptomi bolesti izostaju ili su blagi i nespecifični.

"U svetu je oko 325 miliona obolelih od virusnih hepatitisa, ali se procenjuje da čak 290 miliona ljudi ne zna za svoju bolest. Ako se ne otkrije i leči, hepatitis može izazvati cirozu i rak jetre. Iz tog razloga neophodno je da se poveća svest o važnosti postavljanja dijagnoze, da se ljudi ohrabre da se testiraju i da se podigne svest o prevenciji hepatitisa", kazala je Dragojević.

U saopštenju se navodi da je Svеtsкi dаn hеpаtitisа (28. jul) prilika dа sе ulоžе dоdаtni nаpоri dа sе primеni glоbаlnа strаtеgiја za virusne hepatitise 2016–2021, kojom Svetska zdravstvena organizacija poziva na eliminaciju virusnih hepatitisa kao javnozdravstvene pretnje do 2030. godine.

To udruženje zajedno sa Udruženjem hemofiličara Srbije i Savezom organizacija bubrežnih invalida Srbije, kroz kampanju "Skriveni u javnosti" od decembra 2018. sprovodi aktivnosti sa ciljem da javnost upozna sa svim izazovima različitih grupa obolelih od hepatitisa C i doprinese zaustavljanju širenja infekcije hepatitisa C u Srbiji.

(Kurir.rs/Tanjug)

