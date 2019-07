PRIČA SNEŽANE IZ BEOGRADA PRKOSI ZDRAVOM RAZUMU: Kao trudnica primala 26.000, a poslodavcu uplaćivala 30.000?! Ostao joj dužan 3 plate i doprinose za mesec dana

BEOGRAD - Dok je bila trudna Snežana iz Beograda je od poslodavca primala platu 26.000 dinara, a njemu uplaćivala 30.000 dinara mesečno. I to je tek deo problema. Poslodavac joj je ostao dužan tri plate i doprinose za mesec dana.

Snežanina priča prkosi zdravom razumu. Ona je majka devetomesečne bebe. Od 2007. godine radila je neprijavljena. Kada je ostala u drugom stanju, zdravstvena knjižica bila joj je neophodna. Poslodavac je pristao da je prijavi, ali uslov je bio da ona njemu daje novac za doprinose.

Iako mu je dala 104.000 dinara, on joj doprinose nije uplatio. Ima bebu od devet meseci i gotovo da nema od čega da živi, objavio je RTS. "Prijavljena sam na platu od 35.000. Doprinosi iznose 21.342 dinara i sve snosim ja. To je bio jedan od uslova da me gazda prijavi", kaže Snežana.

Uz ugovor o radu, navodi, morala je da potpiše i blanko ugovor o otkazu.

"Blanko papir, bez imena firme, bez pečata i bez potpisa. Na prednjoj strani je napisano da potpišem četiri primerka i na dnu stoji moj potpis", objašnjava majka devetomesečne devojčice.

Kaže da je bila u petom mesecu trudnoće i da nije imala izbora. "Nisam imala pravo ni na slobodan dan ni na plaćeni godišnji odmor. Za svaku smenu koju sam izostala, morala sam da platim koleginici da me zameni", priča Snežana.

Tvrdi da je novac davala i poslodavcu. Njena zvanična plata bila je 35.000 dinara. Od toga je za doprinose poslodavcu davala 21.000. Tako je bilo do trenutka kada je zbog trudnoće mogla da radi svega pola meseca. Od tada, njena plata je iznosila oko 26.000 dinara, a gazdi je od tog novca davala 9.000, kao razliku do plate na koju je bila prijavljena.

Kada se podvuče crta na kraju meseca, ona je od poslodavca dobijala 26.000 dinara, a njemu isplaćivala 30.000.

Iz Centra za mame navode da je ponašanje poslodavca nedopustivo i kažnjivo. "Takvo postupanje je kažnjivo, ali samo ako se prijavi. Ne postoji niko ko zna poslovnu situaciju nekoga, od te osobe same", ističe direktorka Centra za mame Jovana Ružičić.

foto: RTS Youtube printscreen

Snežana je poslodavca prijavljivala više puta. I dok je radila neprijavljena i dok je bila na porodiljskom. Tvrdi da od inspekcije nije dobila nikakav odgovor.

Zaštitnik građana navodi da za ovakav slučaj još nije čuo. "Takav slučaj zaista nismo videli. Imali smo veliki broj prijavljenih zloupotreba gde smo mogli da reagujemo, ali ovakav slučaj ne", naglašava zaštitnik građana Zoran Pašalić.

Dodaje da je problem trudnica i porodilja gorući i da prekršajna prijava inspekcije najčešće nije dovoljna.

Prema važećim zakonima, Snežani ostaje jedino da sama podnese krivičnu prijavu protiv poslodavca, a to košta oko 3.000 dinara uz taksu od 6.000. Njena mesečna primanja su 10.000 dinara. Između tužbe i hrane za bebu, bira ovo drugo.

(Kurir.rs/RTS/Sunčica Maksimović)

Kurir