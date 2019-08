MILENA IZ TOPOLE UKLJUČILA MAŠINU NA SVETOG ILIJU, A KAD JE VADILA VEŠ... Odmah je pozvala majstora, nikada ništa slično nije video! ŠOK

Sveti Ilija, u narodu poznat kao Ilija Gromovnik, spada u najpoštovanije svetitelje među Srbima i obeležen je crvenim slovom.

Jedan je od svetaca za čiji dan se vezuju mnogi običaji, a veruje se da je upravljao munjama i gromovima, zbog čega se na njegov praznik ne radi, kako se ne bi navukao gnev svetitelja.

Ima i onih koji ne veruju u narodne običaje i predanja, te se često desi da rade na ovaj dan. Tako je i Milena P. iz Topole prošle godine odlučila da ne posluša priče njene bake.

- Od malena sam slušala razne priče od svecima, a posebno o Svetom Iliji Gromovniku. Moja baka je uvek govorila kako je to prek svetac, čiji dan mora da se poštuje ili će onog ko se ogreši stići kazna. Naravno da nisam verovala u to, i uvek sam joj govorila da mi ipak živimo u 21. veku i da su to samo stare priče. Međutim, desilo mi se nešto zbog čega ću zauvek pamtiti 2. avgust 2018. godine - priča Milena.

Iako su joj oduvek govorili da na ovaj praznik ni slučajno ne radi, ona je rešila da opere veš.

- Stavila sam veš u mašinu da operem, jer sam pomislila "šta može loše da se desi". Ako mi se pokvari mašina, kupićemo novu. Zato sam je napunila peškirima i majicama i uključila da radi. Sve vreme sam proveravala da li će se možda zapaliti, ali ništa se nije desilo. Kada se program završio požurila sam da izvadim veš, ali kad sam ga ugledala zamalo se nisam onesvestila. Nisam poštovala običaj da se na Svetog Iliju ne radi i zaista me je stigla kazna - ispričala je Milena P.

Ubrzo je shvatila da priče njene bake nisu bile praznoverje.

- Sav veš, peškiri, majice moje dece, sve je bilo crno kao da se zapalilo. Iako se ništa mašini nije desilo, nije eksplodirala, nije bilo plamena, sav veš je bio crn. Nisam mogla da verujem šta vidim i mnogo sam se uplašila. Pozvala sam majstora, koji je rekao da je sa mašinom sve u redu i da nije u pitanju nikakav kvar. Čovek je rekao da tako nešto nikad nije video, bio je užasnut! Setila sam se svake reči moje babe, da treba da poštujem sveca i crveno slovo, što ja zbog svoje tvrdoglavosti nisam uradila. Ne pričaju džaba naši stari da se ne radi na praznike i dok sam živa poštovaću svaki običaj. Sutra ću obavezno otići u crkvu da zamolim Svetog Iliju za oproštaj i da zapalim sveću - kaže Milena.

Inače, na dan kad se slavi Sveti Ilija u dosta gradova i sela u Srbiji organizuju se vašari.

(Kurir.rs)

Kurir