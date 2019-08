MINISTAR STEFANOVIĆ: Dodeljeno 80 vatrogasnih i službenih vozila (FOTO)

BEOGRAD - Potpredsednik vlade i ministar policije Nebojša Stefanović prisustvovao je danas dodeli ukupno 80 vatrogasnih i službenih vozila organizacionim jedinicama koje je nabavio MUP i istakao da će građane štititi dobro opremljena policija i vatrogasci.

Sektoru za vanredne situacije uručeno je, ispred Palate Srbija, 12 autocisterni MAN, a drugim organizacionim jedinicama dodeljeno je osam saniteta i 60 kombi vozila.

Stefanović je rekao da MUP nastavlja sa intenzivnim opremanjem policajaca i vatrogasaca i da ispunjava dato obećanje.

"Želimo da naši ljudi lakše i efikasnije obavljaju svoj posao. Vatrogasna vozila će pomoći širom Srbije da se požari lakše gase i da naši vatrogasci budu bolje zaštićeni", naglasio je Stefanović. On je najavio da će ove godine biti nabavljeno još vatrogasnih vozila koja će biti poslata širom Srbije.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kineski policajci u Srbiji od početka oktobra

Stefanović je najavio danas da bi na jesen u Srbiji mogao da počne da se realizuje projekat zajedničkih patrola kineske i srpske policije. "Očekujem da se to dogodi možda već početkom oktobra. Zavisiće od priprema", rekao je Stefanović novinarima. Kaže da je ranije potpisan memorandum i da na osnovu toga Kina, kao odgovorna zemlja, priprema svoje policajce da dođu u Srbiju i budu ispomoć našoj policiji.

"Radi se o policjacima koji neće primenjivati policijska ovlašćenja, već će pomagati sprskim policajcima u komunikaciji sa kineskim državljanima, kao i u komunikaciji sa našim državnim organimima, kako bi njihova bezbednost bila veća na teritoriji naše zemlje. Nadam se da to možemo očekivati već na jesen, radi se o složenom projektu", rekao je Stefanović.

Ministar ističe da Kina neće da pošalje bilo koga već samo one koji su za to spremni. "Ne mogu sada da kažem broj kineskih policajaca, ali to je nešto sa čim Srbija ima iskustvo. Na našim granicama su već godinama pripadnici policija Cceške, Slovačke, Mađarske, Austrije, u ciklusima sa 10 ili 20 policjaca koji pomažu oko migranata. Takođe, imamo 10 naših policajaca na granici između Severne Makedonije i Grčke", kaže ministar.

Dodaje da su na našoj granici turski policajci, kao pomoć za turske drzavljane koji putuju kroz našu zemlju, kao i da naši policajci patroliraju u Crnoj Gori tokom letnje sezone.