VUČIĆ ISPUNIO OBEĆANJE SINU HEROJA SA KOŠARA: Lazar iz Jagodine operisan, predsednik lično preuzeo sve troškove (VIDEO)

BEOGRAD - Lazar Milutinović je operisan, a troškove je preuzeo predsednik Aleksandar Vučić.

- Operacija za mene znači dobar život! Kao da sam se u 28. godini ponovo rodio. Mogu da zamišljam šta ću sve da radim kad stanem na svoje noge - presrećan je Lazar Milutinović, iz Jagodine, za čiju je operaciju novac počelo da sakuplja Udruženje veterana 63. padobranske brigade, a potom je organizovan i niz humanitarnih akcija, međutim, nedostajalo mu je 7.000 evra, pišu Novosti.

Nakon izveštavanja medija, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je Lazaru odmah obećao da će sve troškove operacije, ali i kasnije rehabilitacije, lično preuzeti.

Posle nepuna dva meseca Lazar je operisan u "Tiršovoj" a operacija je, prema rečima doktora Dmitrija Popkova, specijaliste ortopedske hirurgije iz Rusije, uspela 100 odsto. Predsednik Vučić uskoro će obići Lazara.

- Pred operaciju sam bio veoma uzbuđen. Kada sam se probudio iz anestezije i video da su mi noge ispravljene, oči su mi zasuzile od sreće. Doktor mi je produžio butne mišiće i ispravio stopala. Doduše, operacija nije čarobni štapić, pa ću posle nje i rehabilitacije morati mnogo da vežbam. To mi neće biti teško, jer je doktor rešio da me operiše i zbog toga što sam puno vežbao. Uz to, cena operacije je sa 30.000 evra smanjena na 12.000 - kaže Lazar.

On dodaje da mu je otac Vladan i dalje najveća motivacija i da mu je zahvalan što ga je naučio da bude borac u životu. Očeva najveća želja je bila da ga vidi na nogama.

Nažalost, Vladan, heroj sa Košara, nikad neće moći da vidi sina kako hoda, jer je 2015. godine preminuo od posledica moždane aneurizme.

(Kurir.rs/Večernje novosti)

