SPAS ZA ONE KOJI PUTUJU NA MORE: Ovo su alternativni pravci koji će vam pomoći da izbegnete KOLAPS u saobraćaju

Kraj meseca, početak vikenda i smena turista stvorili su potpuni kolaps na graničnim prelazima naročito na onima koji vode ka moru, te nadležne službe savetuju sve putnike da koriste alternativne granične prelaze na kojima obično nema toliko velikih zadržavanja.

Trenutno su posebno opterećeni granični prelazi koji vode ka Grčkoj te su na Preševu, Tabanovcima, Đevđeliji i Evzoniju ogromne gužve, a putnici čekaju i po nekoliko sati na prolazak.

Situacija je ista i na graničnim prelazima Batrovci i Gostun gde su i sada prisutne prilično duge kolone vozila.

Kako ne biste čekali u koloni i kako bi ste do svoje primorske destinacije stigli na vreme krenite put altrenativnih graničnih prelaza, a evo i na koji način.

Put do Severne Makedonije

Ukoliko od severa zemlje putujete ka Grčkoj najbolje je putovati auto-putem, gde vas prvo isključenje očekuje na naplatnoj rampi Stara Pazova odakle se put nastavlja kroz deo auto-puta koj ide kroz prestonicu. Sledeća stanica je napatna rampa Vrčin na kojoj se uključujete na auto-put u smeru Niša. Budući da su trenutno jako velike gužve na putevima možete očekivati i malo duža zadržavanja na obe pomenute naplatne rampe.

Sledeće isključenje je na naplatnoj rampi Nais kod Niša, a potom put nastavljate u zavisnoti ka kom graničnom prelazu idete.

Ukoliko se odlučite za granični prelaz Prohor Pčinjski, što nadležne službe i savetuju, od Niša ćete se kretati auto-putem ka Skoplju, gde ćete se na oko 9.5 kilometara nakon Vranja isključiti za Trgovište. Na putu je jasno ucrtan znak za isključenje odakle ćete putovati još oko 25 kilometara da graničnog prelaza Prohor Pčinjski, a potom ćete preći na makedonski terminal Pelince.

foto: Profimedia

Kako od Severne Makedonije do Grčke?

Od samog ulaska u Severnu Makedoniju izlazite na auto-put. Kod skretanja za Katlanovo trake auto-puta se razdvajaju, ali saobraćajna signalizacija jasno ukazuje da ste i dalje na auto-putu.

Nastavak puta kroz Severnu Makedoniju odvešće vas do tri granična prelaza sa Grčkom. Najprometniji je svakako granični prelaz Bogorodica koji vodi ka grčkom graničnom prelasku Evzoni gde se tokom sezone stvaraju ogromne gužve te nadležne službe savetuju da je ipak granični prelaz Dorjan bolja solucija za one koji idu ka grčkom primorju.

Isključenje za Dorjan nalazi se na 20 kilometara od tunela i ovde možete da se isključite sa auto-puta ako izaberete alternativni granični prelaz za Grčku.

Za sve one koji žele da zaobiđu gužve tu je i prelaz Medžitlija-Niki, do kojeg ćete doći regionalnim putem kojim ćete od srpske granice putovati skoro dva sata. Ovaj granični prelaz je najbolja solucija ukoliko na more idete iz pravca Ohrida, ili putujete prema Krfu, Pargi, Lefkadi, Kefaloniji i Sivoti.

Putovanje kroz Grčku

Po ulasku u Grčku, odmah nakon jednog kilomentra kreće auto-put. Posle 15 kilometara put nastavljate širokom dvosmernom magistralom sa zaustavnim trakama sa obe strane.

Ukoliko putujete ka Halkidikiju ili Tasosu možete se isključiti na isključenju za Solun. Taj put jeste nešto kraći, ali se prolazi kroz industrijsku zonu grada, ima dosta semafora i velike su gužve. Možete izabrati alternativu i put nastaviti do sledeće raskrnice i ovde skrenete levo. Od ove raskrnice Hanioti na Kasandri je udaljen 135 kilometara, a Neos Marmaras na Sitoniji 140 kilometara.

Oni koji putuju ka Krfu, Lefkadi, Pargi, Sivoti ili Olimpskoj regiji, na pomenutoj raskrsnici idu desno i dalje prate putokaz za Katerini narednih 11 kilometara. Prateći putokaz Katerini uključujete se i na izuzetno dobar autoput sa ograničenjem brzine od 130km/h, a tu je i prva naplatna rampa.

Ovde se opet razdvajaju putevi. Ako idete ka Olimpskoj regiji, nastavite da pratite putokaz za Katerini i Atinu i stići ćete do željene destinacije.

Ako idete ka Krfu, Lefkadi, Pargi ili Sivoti odavde pratite putokaz za Kozani. U nastavku puta ima 59 tunela.

foto: Dado Đilas

Put ka Hrvatskom primorju

Umesto da idete direktno na granični prelaz Batrovci koji je uvek veoma opterećen, najbolje bi bilo da se kod Kuzmina isključite i da koristite tri alternativna granična prelaza, koji se nalaze između Hrvatske i Srbije, a to su: Ljuba, Sot i Tovarnik.

Ono što je veoma važno jeste da je deo auto-puta kod Šida gde bi trebalo da se isključite, trenutno zatvoren zbog radova i zato je najbolje da kod Kuzmina izađete sa auto-puta i tako pređete granicu.

Prvo veliko mesto na koje nailazite su Kukujevci. Ovde ćete naići na tablu za Erdevik, ukoliko želite da idete na granični prelaz Ljuba, koji je daleko manje opterećen nego Tovarnik i Sot. Tu treba skrenuti desno i onda krenite ka Erdeviku.

Kada dođete u Erdevik u centru naselja skrenite levo i idete ka graničnom prelazu Ljuba.

Nije poželjno iči na granični prelaz Tovarnik, pošto su tamo uvek prisutne kolone kamiona. Nešto bolja situacija je na prelazu Sot. Odavde put nastavljate auto-putem do Zagreba odakle se putevi račvaju zavisno da li putujete ka Rijeci ili Splitu.

Put ka Crnoj Gori

Podrazumevani i najčešće korišćeni saobraćajni pravac do Crne Gore i primorja je: Ibarska magistrala, zatim se odvajate za Čačak, potom vas očekuje Ovčarsko-Kablarska klisura, Užice, Zlatibor, pa deonica Borova Glava – Kokin brod, Nova Varoš, Prijepolje pa Gostun.

Gostun je tokom poslednjih dana prilično preopterećen te nadležne službe upućuju putnike na alternativne prelaze Jabuka ili Špiljani.

Drumski granični prelaz Jabuka nalazi se u blizini Prijepolja u Zlatiborskom okrugu, dok ukoliko izaberete prelazak preko Špiljana morate ići kroz Raški okrug i skrenuti u blizini Tutina.

Prolaskom graničnih prelaza put se nastavlja kroz Kanjon Morače, pa potom na Podgoricu i dalje do mora.

