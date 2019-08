KOMARCI KOJI IZAZIVAJU VIRUS ZAPADNOG NILA NA ČAK PET LOKACIJA U PANČEVU: Otkriveni insekti koji dovode do opasne groznice

Na pet mesta u Pančevu i okolini otkriveni komarci koji nose virus Zapadnog Nila, pokazala su najnovija ispitivanja, prenosi RTS.

Broj komaraca u Pančevu je povećan i to na polovini lokacija na kojima se meri njihova brojnost. Na pet mesta su otkriveni komarci koji nose virus Zapadnog Nila i to u Ivanovu i u samom gradu.

- To je sve relativno, pošto se to menja. Kod svake analize mi radimo prisustvo virusa i uglavnom su to različite lokacije. Retko se ponavlja uvek na istoj i to zavisi i kako se i kreće populacija komaraca. Brojnost je mnogo manja, imali smo godina kada je bilo 1.000 čak i do 3.000 komaraca u klopci. Sada se ta brojnost kreće od 200 pa do 580 na jednoj lokaciji, objašnjava Zdenka Miljković iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

foto: Shutterstock

Suzbijanje komaraca kao i ispitivanje brojnosti se vrši redovno, kažu nadležni, a ukoliko vreme dozvoli naredno prskanje sa zemlje će biti u utorak, 6. avgusta u gradu i svim naseljenim mestima.

- Ova godina je takva da smo prskanja radili na sedam do deset dana u prethodnom periodu stalno. Čak smo pojedine lokacije radili i parcijalno po potrebi na svaka dva do tri dana, dodaje Miljkovićeva.

Borba sa komarcima je uobičajena u letnjem periodu, dok mnogi smatraju da komaraca ima previše, pojedini Pančevci se ne obaziru na njihovo prisustvo.

I ove godine u Pančevu je organizovano deljenje larvicida koji se ubacuje u septičke jame. Larvicidi će ponovo će biti deljeni i krajem avgusta.

Borba sa komarcima se nastavlja, a ono što je dobro je da do sada nema prijavljenih slučajeva obolevanja od groznice Zapadnog Nila.

(Kurir.rs/RTS)

