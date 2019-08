VLADA U ATINI SPREMILA NOV ZAKON: Pamet u glavu kroz Grčku! Ko puši dok vozi, kazna i do 3.000 EVRA! Sve o novim propisima

Ukoliko ste pušač i putujete kolima u Grčku na odmor, izbegavajte da palite cigarete u vozilu. Bolje da vas drma nikotinska kriza, jer bi taj užitak mogao da vas košta ko Svetog Petra kajgana, čak skuplje i od letovanja. Ako vas baš drma kriza i ne odolite cigareti a grčka policija vas uhvati da dimite u vozilu, možete ostati kratki i za 3.000 evra!

Naime, pre dve nedelje u Grčkoj je u skupštinsku proceduru ušao novi predlog zakona o zabrani pušenja, koji bi uskoro mogao da bude usvojen, a predviđa velike kazne za vozače i putnike u slučaju kršenja.



- Vozači taksija, autobusa ili bilo kog drugog vida javnog prevoza koji puše tokom vožnje biće kažnjeni novčanim iznosom od 1.500 evra, a upravljanje vozilom biće im zabranjeno mesec dana. Prema novim propisima, ovi vozači platiće kaznu i do 3.000 evra ukoliko je u vozilu dete mlađe od 12 godina. Vozači privatnih vozila koji puše cigaretu tokom vožnje, a u vozilu je dete mlađe od 12 godina, biće kažnjeni sa 1.500 evra i oduzimanjem vozačke dozvole na mesec dana. Vozači će se suočiti sa istom kaznom ukoliko njihov suvozač, ili bilo ko od putnika, konzumira duvanske proizvode - predviđa pomenuti predlog zakona, prema kome ni elektronske cigarete ni višenamenski biljni proizvodi za pušenje nisu izuzeti.

Kako Kurir nezvanično saznaje u Ambasadi Srbije u Atini, pomenuti zakon je bio i deo izborne kampanje, ali se još uvek ne zna kad će on biti usvojen.



- Zabrinuti smo za naše turiste zbog te mere oduzimanja vozačke dozvole, jer zamislite da vas neko uhvati i oduzme vam dozvolu. To bi bilo posebno problematično za vozače turističkih autobusa. To jeste preventivna mera i predviđene su dosta oštre kazne, jer zaista jeste nebezbedno da se puši i vozi, to jeste rizik - kaže naš izvor.



On dodaje da ostaje da vidimo, ukoliko zakon bude usvojen, da li će Grci poštedeti Srbe od oduzimanja dozvole ili ne, s obzirom na to da je Grčka ipak turistička zemlja.

- Naši turisti bi trebalo da budu na oprezu, da poštuju zakon ako bude usvojen kako ne bi plaćali ove drakonske novčane kazne - zaključuje naš sagovornik.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta) Aleksandar Seničić kaže za Kurir da još nije upoznat s detaljima predloga novog zakona.

- Svakako apelujem na srpske turiste da vode računa i da se upoznaju s detaljima zakona, kao i da ga poštuju i ne krše da ne bi bilo problema. Turisti bi mogli da se raspitaju u Ambasadi Grčke o novinama kako ne bi bilo lošeg tumačenja i dizanja tenzija - rekao je Seničić.

Brojke

1.500 evra je kazna za vozače privatnih vozila ako je prisutno dete mlađe od 12 godina

3.000 evra je kazna za vozače javnog prevoza ako je dete mlađe od 12 godina u vozilu

1 mesec trajanje oduzimanja dozvole za kršenje zakona

Činjenice ZA OVO VAM PRETI SKIDANJE TABLICA I ODUZIMANJE DOZVOLE

- telefoniranje tokom vožnje

- nevezivanje pojaseva

- vožnja motocikla bez kacige

- bacanje opušaka od cigareta kroz prozor automobila

- vožnja zaustavnom trakom na auto-putu

- parkiranje na mesto za invalide

- vožnja u papučama

OSTALE KAZNE U GRČKOJ

- nedozvoljeno parkiranje 40-80 evra

- prekoračenje brzine 40-750

- nevezivanje pojaseva 350

- nepoštovanje pešaka 200

- vožnja u alkoholisanom stanju 0,5-0,8 promila - 78 evra, 0,8-1,1 promila 156 evra, preko 1,1 promila - 625 evra

- opasna vožnja 700 evra

- korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje 100 evra

- vožnja u papučama 50 evra

