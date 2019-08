SRAMNA SPOMEN-PLOČA U IZRAELU! Zurof za Kurir: Tabli Alojziju Stepincu nije mesto u Jerusalimu

Spomen-ploči Alojziju Stepnicu nije mesto nigde u svetu, a kamoli u Jerusalimu, i učiniću sve što mogu da ona što pre bude uklonjena, kaže za Kurir Efraim Zurof, šef jerusalimskog centra "Simon Vizental", povodom postavljanja memorijalne ploče zagrebačkom nadbiskupu u vreme NDH u srcu Jerusalima, i to na Putu suza (Via Dolorosa), kojim je poslednji put prošao Isus Hrist na putu do Golgote, gde je razapet na krst.

Zurof ističe da je tek u četvrtak po podne saznao da je u Jerusalimu postavljena memorijalna ploča Alojziju Stepincu, jer mu je neko poslao fotografiju.



- To je odvratno. Pod jedan, ne znam ko je to uradio i nemam nikakvu ideju ko bi to mogao da uradi. Mnogo sam tužan zbog toga jer memorijalnoj ploči Alojziju Stepincu nema mesta nigde u svetu, a kamoli u Jerusalimu.

Ne mogu da uzmem čekić i razbijem ploču, ali ću ove nedelje učiniti sve što je u mojoj moći da ona što pre bude skinuta - rekao je Zurof za Kurir.

Alojzije Stepinac bio je zagrebački nadbiskup za vreme NDH koji nije učinio ništa da spreči ustaške zločine i masovna mučenja i ubistva Srba, Jevreja i Roma u Jasenovcu i drugim logorima u Hrvatskoj.

Istoričar dr Milan Koljanin, saradnik Instituta za savremenu istoriju, kaže da se čudi da je spomen-ploča Stepincu postavljena u Jerusalimu.

- Ne znam kolika je nadležnost gradskih vlasti u Jerusalimu, ali kad su u pitanju sporne istorijske ličnosti, kao što je Alojzije Stepinac, trebalo je da se obrate ustanovi koja će dati merodavno mišljenje. - To je memorijalna ustanova Jad Vašem, koja isražuje Holokaust nad Jevrejima u Drugom svetskom ratu. Ne sumnjam da bi njihovo tumačenje bilo da je sa stanovišta istorijske nauke Stepinac bio neko ko je davao duhovni legitimitet ustaškoj NDH i njenoj politici koja je bila, između ostalog, i uništenje Jevreja, pored Srba i Roma - kaže Koljanin.

Teška zloupotreba foto: Kurir Danilo Medić, predsednik Jevrejske opštine Beograd, ističe da je postavljanje spomen-ploče Alojziju Stepincu u Jerusalimu provokacija Katoličke crkve.

- U Jerusalimu sve crkve i džamije imaju svoju apsolutnu autonomiju i ne može niko da im se meša u to što oni rade. Zato je to teška zuloupotreba autonomije i provokacija. Da imaju imalo obzira, ne bi to uradili. To su uradili u Jerusalimu, a posle Srba, u Jasenovcu je ubijeno najviše Jevreja. O Stepincu mislim sve najgore, jer je jedan od odgovornih i za Holokaust i za genocid nad Srbima u Drugom svetskom ratu - kaže Medić.

Ploču postavila Zagrebačka nadbiskupija

Kako piše na sajtu Zagrebačke nadbiskupije, memorijalna ploča Stepincu otkrivena je još 27. aprila ove godine na ulazu u kapelu u Austrijskom gostinjcu Svete obitelji u Jerusalimu. Spomen Stepincu u srcu Svete zemlje podignut je na inicijativu Hrvatske magistralne delegacije, čiji je zaštitnik bio Alojzije Stepinac. Povod za postavljanje ploče bilo je prvo hodočašće Hrvatske magistralne delegacije Viteškog reda Svetoga groba jerusalemskog u Svetu zemlju od 23. do 30. aprila 2019. Austrijski gostinjac nalazi se na Putu suza, kojim je Stepinac 23. jula 1937. nosio krst tokom Hristovog puta.

