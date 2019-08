NOVI TREND MEĐU BOGATIMA I USPEŠNIMA: Moćnici vole sado-mazo igre!

Ovi uspešni i bogati ljudi vole da ih bivša porno-zvezda i novopečena reperka gazi, šutira, šamara i ponižava na najrazličitije načine u seksu, a za to su spremni i debelo da plate

Među klijentima Anđele Mitkovski zvane Veštica, za koju upućeni kažu da je najpoznatija domino dama u Srbiji, uglavnom su ugledni biznismeni, političari i lokalni moćnici, koji obožavaju da ih ona vezuje, bičuje i muči u seksu, saznaje Kurir.



Prema rečima našeg dobro obaveštenog izvora, ovi uspešni i bogati ljudi vole da ih bivša porno-zvezda i novopečena reperka gazi, šutira, šamara i ponižava na najrazličitije načine u seksu, a za to su spremni i debelo da plate.



Anđela Veštica, međutim, nije jedina koja profitira zahvaljujući obožavaocima sado-mazo igrica, već je tu i bivša igračica i učesnica mnogobrojnih rijaliti programa Jelena Krunić.

Tako se na specijalnim sajtovima na internetu mogu naći snimci na kojima je prikazana Mitkovska kako u erotskom vešu nogama i guzom davi devojku na kojoj leži, dok ona kašlje. Na drugom snimku se može videti Krunićeva s drugaricom kako istovremeno guraju stopala u usta nepoznatom muškarcu dok ih on naziva "kraljicama i caricama".

Prof. dr Aleksandar Milošević, čuveni srpski urolog i seksolog, kaže za Kurir da je seksualna energija univerzalna i može se pretočiti u našu komunikaciju, umetnost, nauku, u celokupno intelektualno funkcionisanje ljudskog bića.

- Ukoliko je čovek na bilo koji način u tom polju frustriran, često ima "posebne potrebe". Nekad se one ispoljavaju i tom vrstom seksa. To je prvi pokazatelj njegove nemoći i dekadencije svesti. Takav vid seksa nije svojstven samo našem narodu, opisali su ga još stari Grci, a neretko se sreće kod ljudi na položaju - političara, menadžera, koji mogu da imaju frustraciju kanalisanja sopstvene energije moći ili nemoći, zbog čega upražnjavaju tu vrstu seksa - objasnio je, između ostalog, on.

Da podsetimo, Kurir je juče otkrio da Anđela Mitkovski sa sobom obično nosi neobičan kofer pun seksualnih pomagala kakva možete videti samo u najtvrđim pornićima, poput bičeva, lisica, štipaljki za bradavice, vibratora, mušema za uriniranje, ali i druge neophodne rekvizite za seksualno mučenje.

Na internetu se može naći stari snimak njene navodne audicije za snimanje porno-filmova, gde priča da je sa 19 godina spavala sa preko 100 momaka, da je prvi seks imala sa 13 godina, ali i da bi volela da veže i muči nekog.

Anđela Veštica je na svom Instagram profilu poručila novinarima Kurira da će se videti na sudu, uz pregršt najgrubljih uvreda i psovki.

Psihijatar: Želja da budu poniženi Psihijatar i seksolog Jovan Marić objašnjava za Kurir da je nesporno da ima mnogo muškaraca koji vole sado-mazo igrice, ali da su njihovi motivi različiti.

- To može biti mazohistička struktura ličnosti, ali i eskperimentalna struktura, jer su sado-mazo igrice zahvaljujući porno-filmovima danas postale prihvatljive i maltene deo predigre. Ljudi su čuli priče, pa, kao, hajde i ja da probam. Sa druge strane, pravi sadizam i mazohizam su retki, a takođe morate da imati i ekstremno poverenje u partnera da vas, recimo, veže lisicama ili udari, jer to može biti rizično. Međutim, uriniranje je već vrsta ponižavanja i odražava submisivnost ličnosti, želju da se bude ponižen, a možda je u pitanju i pokušaj vraćanja u detinjstvo - kaže Marić.



Jelena Krunić: Ja sam ti kraljica. A šta ti je ona?

Muškarac: Šta ona kaže?

Jelena: Tako je, a ona ti je carica. A sve što budeš radio meni, sve što ti naredim, radićeš i njoj. Sada ćeš me lepo zamoliti da mi omirišeš stopala.

Muškarac: Je l' mogu da vam omirišem stopala, kraljice?

