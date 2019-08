120 OSOBA STRADALO OD POČETKA LETA U UDESIMA NA PUTEVIMA SRBIJE! Rebić: Policija napisala 200.000 kazni za prekoračenje brzine ove godine

Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je danas da je od početka leta u udesima na putevima Srbije stradalo oko 120 osoba, a da je od početka godine, saobraćajna policija napisala 680.000 prekršajnih kazni, od kojih blizu 200.000 zbog prekoračenja brzine.

Rebić je kazao da u prethodnih deset godina, u letnjim mesecima prosečno strada izmedju 170 i 260 osoba u saobraćajnim nesrećama.

- Ta statistika je povoljnija nego početkom 21. veka. U međuvremenu smo uveli mere koje ni neke bogatije zemlje u okruženju nemaju, poput prosečne brzine. Zakon gotovo da ne može biti rigorozniji, za nasilničku vožnju je propisana kazna zatvora od 30 do 60 dana plus novčani iznos od 120.000 do 140.000, ali i pored toga, svakog meseca imamo najmanje po 150 takvih vozača, rekao je Rebić.

Upitan kako teče istraga o četvorostrukom ubistvu u selu Jabukovac kod Negotina, on je kazao da je u toku potraga za počiniteljem ili počiniteljima.

- U ovom trenutku nemamo počinitelja ili počinitelje, nismo ni sigurni kada su se ubistva dogodila. Procena je da su prošla dva dana od ubistava do momenta kada su tela pronađena, kazao je direktor policije i izrazio uverenje da će odgovorni biti pronađeni navodeći da stopa uspešnosti rešavanja ubistava u Srbiji prelazi 95 odsto.

(Kurir.rs/Beta/RTS)

Kurir