PAPRENO: Za letovanje u Srbiji treba bar 200 evra

Građani koji su primorani da vrelo leto provode u svom gradu osveženje najčešće traže na gradskim kupalištima, rekama ili jezerima, ali sudeći po cenama ulaznica, hrane i pića, letovanje u Srbiji može ih koštati skuplje nego na moru.

Prosečnu četvoročlanu porodicu bi tako odmor od 10 dana na Adi Ciganliji mogao da koštao oko 200 evra, pod uslovom da pored parkinga dnevno popiju po jedno piće, pojedu pljeskavicu ili giros, a deca se zaslade sladoledom. Nišlijama bi trebala približno ista suma za desetodnevno brčkanje na gradskom bazenu uz zakusku, dok bi porodica s dvoje dece u Kraljevu mogla da prođe sa 165 evra.

Naime, dok kupanje na beogradskim bazenima košta između 250 i 400 dinara, za "beogradsko more" nije potrebna ulaznica, ali da biste bili pod suncobranom, morate platiti piće, a sokovi koštaju od 150 do 250 dinara, kafa od 120 do 250, dok je pivo između 200 i 380 dinara. I bazeni i kupališta su puni mamipara, koje ćete, ako idete s porodicom, teško izbeći.

Deca će vam sigurno tražiti sladoled, koji košta od 70 do 150 dinara. Kada dođe vreme za ručak, ako niste poneli nešto od kuće, najbolje rešenje je pljeskavica koja je oko 250 dinara, a ako baš hoćete da se osećate kao na moru u Grčkoj, giros je 300 dinara. Tako prosečna četvoročlana porodica za parking, piće i hranu potroši oko 2.500 dinara.

Slična situacija je i u Nišu, gde karte za bazen koštaju između 150 i 300 dinara. Među mladima su popularni takozvani mali bazeni, kojih u Nišu ima desetak, a na kojima se uveče organizuju žurke do jutra. Na svim mestima sokovi koštaju od 120 do 270 dinara, dok je pivo 140 dinara, a roštilj do 250 dinara.

Cene su dosta niže u Kraljevu - ulaz na gradski bazen košta 200 dinara, dok na kupalištima kafa košta od 50 do 60 dinara, espreso od 80 do 120, sokovi od 100 do 120 dinara.

Za pljeskavicu treba izdvojiti od 150 do 200 dinara, dok kugla sladoleda košta između 20 i 40 dinara. Dakle, dnevno oko 1.600 dinara za četiri osobe. Pored bazena, Kraljevčani se ovih dana rashlađuju i na tri reke - Ibru, Zapadnoj Moravi i Ribnici. Neki rado posećuju i Vrnjačku Banju, gde ulaznice za neki od otvorenih bazena koštaju od 200 do 1.000 dinara.

Čačani, međutim, zbog zagađenja Zapadne Morave, ne mogu da koriste kupalište na gradskoj plaži, pa da bi se rashladili, idu na bazen, za koji ulaznica košta 200 dinara, ili putuju 15 kilometara do Ovčar Banje ili na reku Kamenicu u obližnji Prijevor.

Najpopularnija lokacija Novosađanima je Štrand na Dunavu, za koji dnevna karta košta 50 dinara, dok deca do sedam godina ne plaćaju ulaz.

Roditeljima sa dvoje dece za ulaz na bazen Sajmište je potrebno 1.000 dinara, plus za hranu i piće, dok je 4.900 dinara potrebno onim roditeljima koji žele decu da odvedu u akva-park u Bačkom Petrovcu.

ULAZNICE ZA KUPALIŠTA

Novi Sad 50-250

Bački Petrovac 1.110-1.350

Beograd 205-400

Niš 150-300

Kraljevo 200

Vrnjačka Banja 200-1.000

Čačak 200 * iznosi u dinarima

Petar Bogosavljević SKUPO ZA LJUDE PROSEČNIH PRIMANJA

Petar Bogosavljević iz Pokreta za zaštitu potrošača nije iznenađen visokim cenama na "beogradskom moru":

- Kod nas važi slobodno formiranje cena, a pošto su gradske plaže profitabilno tržište, tu dolazi dosta sugrađana i turista, pa prodavci i vlasnici kafića povećavaju cene. Poznato je da su cene, na primer na Adi, znatno veće nego u centru grada, gde su takođe visoke. Jasno je da je za ljude koji imaju prosečna primanja skupo da idu na ovakva mesta. Ako žele da uštede nekako, savetujem im da zaobiđu sve ono što se plaća.

