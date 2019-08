BRUKA! LOKALNI ŠERIF: Drugi čovek Merošine arčio državne pare da se vozika

Rasipanje narodnih para na kožne jakne, ženske tašne i fotelje nije jedini greh Bojana Nešića, zamenika predsednika opštine Merošina, jer je za godinu dana na gorivo u privatne svrhe spiskao 430.000 opštinskog novca.

Zbog toga što je od novembra 2013. do decembra 2014. godine, dok je obavljao funkciju predsednika opštine Merošina, trošio opštinske pare na točenje goriva kako u svoje privatno vozilo, tako i u druga privatna vozila, protiv Nešića je 22. juna 2015. godine Opštinskom javnom tužilaštvu u Prokuplju podneta krivična prijava za zloupotrebu službenog položaja i nenamensko trošenje novca, čime je oštetio budžet Merošine.

- Ugovorom o prodaji naftnih derivata sa jednom firmom iz Niša od 19. novembra 2013. godine toj firmi je uplaćeno 77.000 dinara za gorivo koje će za potrebe opštinske uprave opštine Merošina biti točeno na benzinskim pumpama te firme. Platnu karticu za točenje goriva koristio je predsednik opštine Bojan Nešić, koji je točio gorivo u svoje privatno vozilo i druga privatna vozila. Iznos od 77.000 dinara sa ove kartice potrošen je zaključno sa februarom 2014. godine - kaže izvor Kurira koji je imao uvid u krivičnu prijavu koju je protiv Nešića podneo načelnik opštinske uprave.

Izvor Kurira dodaje da se u krivičnoj prijavi navodi da je Nešić u toku februara 2014. počeo da koristi i kompanijsku debitnu karticu kojom je nastavio da toči gorivo u privatne svrhe i na drugim benzinskim pumpama, a sve na račun opštine Merošina.

- Od februara do kraja novembra 2014. Nešić je preko te debitne kartice natočio oko 2.400 litara goriva i time oštetio opštinu za oko 360.000 dinara. Iako je od Nešića nekoliko puta usmeno traženo da podnese izveštaj o korišćenju goriva, on to nije uradio, jer se stalno pravdao time da nema vremena i obećavao da će to uraditi u narednom periodu - ističe sagovornik Kurira i dodaje da je Nešić zloupotrebom službenog položaja i nenamenskim trošenjem goriva oštetio opštinski budžet za 430.000 dinara.

Kako je Nešić upravljao jednom od najsiromašnijih opština u Srbiji Kurir je već pisao. Naime, Nešić je na kožne jakne i ženske tašne potrošio više od 300.000 dinara iz opštinskog budžeta. Iz opštinske kase Nešić je platio i 137.000 dinara za dve naručene fotelje, koje nikada nisu stigle u opštinu, kao ni dron, koji je opštinu koštao malo manje od 200.000 dinara.

Bez blama NEŠIĆ ODBIJA DA GOVORI

Kada smo pozvali Bojana Nešića da ga pitamo da li je tačno da je za opštinske pare kupovao benzin u privatne svrhe, on nije bio voljan za razgovor.

- Stvarno na vaša pitanja ne želim da odgovaram - rekao je Nešić i prekinuo vezu.

Predsednik opštine Merošina Saša Jovanović juče nije odgovarao na pozive novinara Kurira.

Brojke

40.733 dinara bila je prosečna zarada u maju 2019. u Merošini

300.000 dinara Nešić je dao na kožne jakne i ženske tašne

191.490 dinara potrošio je Nešić na kupovinu drona, koji nije stigao u Merošinu

137.000 dinara dao je za fotelje, koje nikad nisu stigle u zgradu opštine Merošina

