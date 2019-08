NESAVESNI VOZAČI IZBEGAVAJU PATROLE: Ginu na putevima i zbog APLIKACIJE na mobilnim telefonima!

Aplikacija za smartfone koja otkriva mesta na kojima su stacionirane policijske patrole i koja olakšava njihovo izbegavanje može biti veoma opasna, posebno za pijane vozače!

Ona im pomaže i daje vetar u leđa da, iako krše zakon, sednu za volan pijani, izbegnu policiju, a pritom ugroze svoj život i živote drugih učesnika u saobraćaju, upozorava Damir Okanović direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja i pita se koliko ljudi je poginulo zbog te aplikacije!

Ova aplikacija, koja uglavnom nije besplatna, pokazuje korisnicima na kojim mestima se nalazi patrola, takođe i sami korisnici mogu prijaviti gde se ona nalazi, a daje i mogućnost, odnosno mapu i "sigurnu" rutu, koja pomaže da izbegnete policiju od mesta vaše lokacije do odredišta.

Okanović za Kurir kaže da aplikacija nije zabranjena zakonom, ali da je činjenica da je, po pravilu, koriste oni koji žele da se ponašaju nebezbedno u saobraćaju i prođu nekažnjeno.

- Problem je što to koriste alkoholisani vozači i oni pod dejstvom narkotika. Nekoliko puta sam se susreo sa ljudima koji su mi rekli: "Nemam nikakav problem da sednem da vozim pijan, samo uđem u aplikaciju, vidim gde su patrole i idem drugom putanjom i zaobiđem policiju".

- Izbegavaju kazne, krše zakon vozeći u takvom stanju, pritom dovode u opasnost i ugrožavaju svoju bezbednost i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Nemaju ni zadršku, ni strah da će biti otkriveni i zahvaljujući toj aplikaciji se odvaže, usmele i usude da sednu za volan pijani. Pitam se koliko ljudi je poginulo zbog te aplikacije - ukazuje sagovornik Kurira.

Profesor Saobraćajnog fakulteta dr Boris Antić kaže za Kurir da aplikacije ovog tipa imaju i pozitivne i negativne efekte, kao i da se ne može dati jednostavan odgovor da li je to dobro ili loše.

- S jedne strane imamo nisko stanje svesti u zemlji po pitanju bezbednosti saobraćaja koje treba da se unapredi, a sa druge strane, u razvijenim zemljama sveta se jasno govori gde su policijske patrole. Tu se napušta onaj koncept da policajci iskaču iz nekog žbunja i da budu skriveni, već se jasno govori da će policija tog i tog dana na tom i tom mestu vršiti kontrolu - priča Antić i dodaje da svakako vozači u alkoholisanom stanju ne treba da upravljaju vozilom.

KAZNE ZA PIJANE VOZAČE



- od 0,21 do 0,5 promila kazna od 10.000 dinara

- od 0,51 do 0,8 promila kazna od 10.000 do 20.000 dinara, šest kaznenih poena i tri meseca bez dozvole

- od 0,81 do 1,2 promila kazna od 20.000 do 40.000 dinara, ili 30 dana zatvora, osam kaznenih poena i četiri meseca bez dozvole

- od 1,21 do 1,6 promila kazna od 100.000 do 120.000 dinara ili 15 dana zatvora, devet kaznenih poena i osam meseci bez dozvole

- od 1,61 do 2,0 promila kazna od 100.000 do 120.000 dinara ili 15 dana zatvora, 14 kaznenih poena i osam meseci bez dozvole

- od 2,1 promila zatvorska kazna od 30 do 60 dana ili društveno korisni rad od 240 do 360 sati, 15 kaznenih poena i devet meseci bez dozvole