Zbod čega naša deca obolevaju od karcinoma i kako možemo uspostaviti dijagnozu bolesti nakon pojave prvih naznaka

Broj slučajeva karcinoma globalno raste, u svim starosnim grupama, uključujući decu, i glavni uzrok, kako tvrde stručnjaci, je industrijski razvoj. Karcinom kod dece se takođe manifestuje agresivnije: istovremeno izbijanje bolesti, zahvatanje nekoliko organa istovremeno ili period za razvoj bolesti koji je značajno kraći od onoga koji se navodi u priručnicima. Uz to, stručnjaci beleže značajan porast slučajeva karcinoma kod dece, jednomesečnih ili dvomesečnih beba. Kako dete oboleva od karcinoma?

Profesorica Inđi Ajan, dr. med., stručnjak iz bolnice Acibadem sa više od 30 godina iskustva iz pedijatrijske onkologije, objašnjava: „Prvo, postoji genetski faktor kao predispozicija da dete oboli od karcinoma. Recimo, ako imamo majku koja je u anamnezi bolovala od karcinoma dojke koji je dijagnostikovan dok je bila mlada, i rođake (majka, baka) koje su bolovale od karcinoma dojke, to može biti znak da se zdravstveno stanje deteta mora nadzirati, jer postoji rizik od sarkoma. Potom, postoje određene bolesti koje mogu povećati rizik od karcinoma, odnosno, urođene bolesti i sindromi imunodeficijencije. Još jedan uzročnik karcinoma se javlja kod dece sa hromozomskim anomalijama, koja su u većoj opasnosti da obole od leukemije, na primer, ili limfoma“.

Pored genetskog nasleđa, postoje i virusi od kojih dete može oboleti i koji mogu biti predispozicija za karcinom. „Hepatitis B, recimo, može izazvati karcinom jetre. Ili virus Epštajn Bar, česta infekcija kod dece, u određenim slučajevima može dovesti do pojave limfoma ili nekog drugog tipa karcinoma, nazofaringealnog karcinoma. Još jedan virus s lošom reputacijom je HPV virus. Hepatitis C, na primer, u određenim delovima sveta, kao što je oblast Mediterana ili u afričkim zemljama, može dovesti do pojave limfoma.“ – izjavljuje profesor Insi Ajan, dr. med. i stručnjak iz pedijatrijske onkologije u bolnici Acibadem.

Takođe je dodao da sredina može uticati na naše dete: „U poslednjih 10 godina sam primetila porast slučajeva karcinoma kod dece uzrokovanih masovnom proizvodnjom. Đubriva i hormoni rasta za povećanje produktivnosti koji se unose u probavni sistem negativno utiču na gene i uzrokuju opasne onkogene mutacije. Zagađenje, uključujući zagađenje uzrokovano najnovijim tehnologijama (telefoni, tableti) može povećati učestalost karcinoma kod dece (leukemija, tumori na mozgu, određene vrste sarkoma). Moram naglasiti da pušenje, kad je reč o majkama, kao i očevima, povećava mogućnost razvoja sarkoma kod dece u odnosu na decu iz nepušačkih porodica.”

Stručnjaci iz bolnice Acibadem insistiraju: karcinom kod dečjih pacijenata se može izlečiti. Preko 60% dece obolele od karcinoma se može spasiti i mogu uživati u normalnom životu - taj broj se odnosi na sve tipove karcinoma i ne zavisi od faze bolesti prilikom dijagnoze. U slučajevima rane dijagnoze karcinoma stopa uspeha se povećava na 90%. Roditelji treba da obrate pažnju na simptome. „Ne treba preterivati, ali isto tako ne treba ignorisati određene simptome. Prvo, roditelji treba da znaju da je karcinom kod dece akutna bolest što znači da treba da budu zabrinuti ako se dete ne oseća dobro nekoliko dana ili sedmica. Treba posebno obratiti pažnju ako: dete često pati od infekcija ili epizoda groznice, ako je bledo, izgleda anemično ili ako se pojave određena mesta na telu koja ukazuju na krvarenje na nivou kože, ako pate od krvarenja iz nosa ili gingivitisa, glavobolja na koje ukazuju napadi plača, epizode povraćanja koje mogu biti znak povećanja pritiska na lobanju, bolove u nogama koji se pogoršavaju tokom vremena. Takođe, majke treba da obrate pažnju na kvrge na području čela koje su vidljive prilikom dojenja. Ako dođe do pada rezultata u školi i koncentracije, to takođe može biti znak da nešto nije u redu s mozgom.”

Pored važnosti rane dijagnoze, postoji važan faktor za borbu protiv bolesti: odgovarajuće lečenje koje se primenjuje u bolnicama s iskustvom iz pedijatrijske onkologije, koje poseduju najnoviju tehnologiju. I primena lečenja od samog početka. „Poslednjih godina sam lečila mnogo pacijenata s područja Balkana i primetila da bi nam se, u početku, obratili radi drugog mišljenja, nakon što su se prvobitno lečili u svojoj zemlji, ali se bolest vratila. Nakon što se bolest vrati za kratko vreme, teže je spasiti život pacijentu. Stopa preživljavanja je veća ako se multidisciplinarni pristup lečenju primeni u ranoj fazi bolesti. U bolnici Acibadem Maslak, koja ima odeljenje posvećeno pedijatrijskoj onkologiji, fokusiramo se na savršenu saradnju između nuklearne medicine (koja analizira celo telo putem ispitivanja pod nazivom PET-CT), anatomije i patologije (izvođenje biopsija bez operacije, samo putem ultrazvuka i tomografije) i genetike. U svakom slučaju karcinoma, takozvani odbor za tumor – odbor stručnjaka koji se bave nekim slučajem – sastaje se jednom sedmično da razgovara o napretku. Ova stalna saradnja i najnovija tehnologija su nam pomogli da izlečimo stotine dece tokom poslednje 3 godine.“ – izjavila je profesorica Inđi Ajan, dr. med. i stručnjak iz pedijatrijske onkologije u bolnici Acibadem.

