ŠARČEVIĆ: Nema produžetka roka za stare studente

Studentima koji su studije upisali po starom programu, pre uvođenja Bolonje, neće biti produžen rok za završetak studija.

Oni koji do 30. septembra ne steknu diplomu moraće da se prebace i da studije završe po Bolonji.

Stari studenti predali su peticiju Ministarstvu prosvete, skupštinskom Odboru za obrazovanje, premijerki i predsedniku države, da im se produži rok za završetak studija po starom programu po kom su i upisali fakultet. Peticiju je potpisalo više od 3.000 studenata.

Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže za Tanjug da neće biti produžetka roka, jer na većini fakulteta više ne postoje tehnički uslovi za to.

"Mislim da je ta priča gotova. Za tako nešto ne postoje ni tehnički uslovi na većini fakulteta", rekao je Ssarčević.

Uvođenjem Bolonjske deklaracija 2006. godine, akademcima koji su studije upisali po starom programu dat je rok da diplomiraju do školske 2011/2012 godine. Rok za završetak studija više puta je pomeran, najpre do 2014. godinu, zatim do 2016., pa na 2018. godine, da bi prošle godine dobili rok da do kraja septembra 2019. godine završe studije.

Procena je da trenutno u Srbiji ima oko 10.000 starih studenata, ali da nisu svi aktivni. Verica Ivanović Kuzmanović je jedna od njih i kaže da studenti upisani po starom programu traže da se poštuje Ustav i da im se omogući da studije završe po probramu po kom su upisali.

Dodaje da nisu sigurni šta im se nudi kao rešenje ukoliko ne završe studije do kraja septembra i da je prelazak na Bolonju neprihvativ za njih.

"Mi smo polagali ispite koji se danas polažu na masteru. Niko nema jasan plan kako će to izgledati", naglasila je ona za Tanjug.

Za sutra 13. avgusta zakazan je sastanak starih studenata sa predstavnicima skupštinskog Odbora za obrazovanje.

Član skupštinskog Odbora za obrazovanje prof. Marko Atlagić kaže da je na ministarstvu da odluči da li će izaći u susret starim studentima, ali ukoliko dođe do skupštinskog Odbora za obrazovanje predlog izmene Zakona o visokom obrazovanju, da se produži rok starim studentima za završetak studija, on će ga podržati.

"Kao univerzitetski profesor borim se za svakog studenta. Gledao sam njihove indekse, to su dobri studenti, samo su morali da rade i uz rad da studiraju. Zbog toga nisu još završili studije", naglasio je Atlagić za Tanjug.

Skoro na svakom fakultetu postoji po jedan, dva ispita koji su "kamen spoticanja" za stare studente i profesori kod kojih izlaze po desetak i više puta na ispit.

Atlagić kaže da tu nije problem u studentima već u profesorima i da ne može od 100 studenata u jednom roku da ispit položi jedno ili dvoje.

"Takvi profesori su davno trebali da budu van stroja. Fakulteti treba da donesu odluku i da takvi profesori ne budu ispitivači, već da dobiju zamenu", zaključio je Atlagić.

(Kurir.rs/Tanjug)

