KAKO NA AUTO-PUT MILOŠ VELIKI: Detaljno objašnjenje za vozače! OVAKO skraćujete put do Čačka ZA SAT VREMENA!

Vožnja od Beograda do Čačka biće kraća za sat vremena od nedelje, 18. avgusta, kad će biti otvorena deonica od Obrenovca do Ljiga na auto-putu Miloš Veliki na Koridoru 11.



Reč je o deonici dugoj 63 kilometra, tako da će zajedno s ranije otvorenom deonicom Ljig-Preljina do Čačka u potpunoj saobraćajnoj funkciji biti 103 kilometra auto-puta E-763 Beograd - Južni Jadran.

Do auto-puta Miloš Veliki iz centra prestonice stiže se putem koji vodi do Obrenovca, pored Beogradskog sajma, Ade Ciganlije, Ostružnice, Umke i Bariča. Vozači koji pristižu iz Novog Sada i Zagreba se posle naplatnih rampi Stara Pazova, odnosno Šimanovci odvajaju levo na putu za Niš i Čačak, i preko mosta na Savi kod Ostružnice izbijaju na Umčare i Barič. Sa auto-puta iz Niša se do Miloša Velikog stiže obilaznicom oko Beograda pored Avale.

BROJKE

28,4 metara je širina auto-puta Miloš Veliki

420 dinara koštaće putarina za deonicu Obrenovac-Preljina

130 km/h biće dozvoljena brzina

2 čeone naplatne rampe biće na tom auto-putu

4 bočne naplatne rampe biće na tom auto-putu

Budući da se dosad od Beograda do Čačka putovalo 2,5 sati preko zagušene saobraćajne crne tačke Ibarske magistrale, auto-put Miloš Veliki će vozačima omogućiti znatno bezbedniju i kraću vožnju, pošto će se od Beograda do Čačka stizati za sat i po.

- Sat vremena je ogromna razlika, ali je pored uštede u vremenu još značajnije to što će se vozači manje zamarati jer nije isto voziti auto-putem i magistralom s gustim saobraćajem i gde mora da se pazi na priključke i pešake u naseljenim mestima - ocenio je za Kurir Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja.

On upozorava da će biti povećan obim saobraćaja na potezu od Čukaričke padine do Obrenovca, zbog čega bi saobraćajna policija trebalo da preduzme dodatne mere na obezbeđenju pešaka.



Profesor na Saobraćajnom fakultetu Milan Vujanić ne očekuje gužve i saobraćajne čepove na deonici od Beograda do novog auto-puta.

- Ta saobraćajnica je dovoljnog kapaciteta da primi sve one koji će umesto Ibarskom magistralom krenuti na novi auto-put. Bitno je samo kako će biti regulisana saobraćajna signalizacija na tom potezu kako protok vozila ne bi bio zaustavljan - ocenio je Vujanić za Kurir.

TRASA 1: IZ CENTRA BEOGRADA

Orijentiri na trasi:

* Beogradski sajam

* Ada Ciganlija

* Ostružnica

* Umka

* Barič

* Kružni tok u Bariču (skretanje za Obrenovac i Stepojevac)

* Levo na kružnom toku ka Stepojevcu

* Posle 300 metara uključenje na auto-put

TRASA 2: IZ SMERA NIŠA

Orijentiri na trasi:

* Naplatna rampa Vrčin

* Isključenje Bubanj potok

* Obilaznicom oko Beograda pored Avale

* Isključenje za Obrenovac kod Ostružnice (levo)

* Ostružnica

* Umka

* Barič

* Kružni tok u Bariču (skretanje za Obrenovac i Stepojevac)

* Levo na kružnom toku ka Stepojevcu

* Posle 300 metara uključenje na auto-put

TRASA 3: IZ SMERA ZAGREBA

Orijentiri na trasi:

* Naplatna rampa Šimanovci

* Pravac za Niš i Čačak (za Beograd se put odvaja desno)

* Posle mosta preko Save kod Ostružnice isključenje za Obrenovac (desno)

* Ostružnica

* Umka

* Barič

* Kružni tok u Bariču (skretanje za Obrenovac i Stepojevac)

* Levo na kružnom toku ka Stepojevcu

* Posle 300 metara uključenje na auto-put

TRASA 4: IZ PRAVCA NOVOG SADA Orijentiri na trasi: * Naplatna rampa Stara Pazova

* Pravac za Čačak (za Beograd se isključujete desno i uključujete kod Aerodroma)

* Posle mosta preko Save kod Ostružnice isključenje za Obrenovac (desno)

* Ostružnica

* Umka

* Barič

* Kružni tok u Bariču (skretanje za Obrenovac i Stepojevac)

* Levo na kružnom toku ka Stepojevcu

* Posle 300 metara uključenje na auto-put

