RODITELJI SE ŽALE NA ODLUKU DANICE GRUJIČIĆ: Postavila bahatu doktorku za načelnicu pedijatrije!

Nova načelnica pedijatrije na Institutu za onkologiju dr Lejla Paripović, koju je postavila prof. dr Danica Grujičić, odbila je da leči moje dete, nije mu davala pomoćnu terapiju koja bi mu olakšala bolove. Otežala mu je poslednje dane života samo zato što se moje ime našlo na peticiji koju je potpisao veliki broj roditelja protiv nje!



Ovim rečima počinje svoje potresno pismo majka Ljiljana Vulinović, čiji se sin lečio od tumora tri godine i, nažalost, izgubio bitku u 20. godini. Ona je rešila da se oglasi povodom smene dr Zorana Bekića, koga je s mesta načelnika pedijatrije na institutu smenila nova direktorka ove ustanove Danica Grujičić.

- Želim da se sazna istina o dešavanjima na odeljenju pedijatrije na kojem radi dr Lejla Paripović, protiv koje je prošle godine grupa roditelja pokrenula peticiju. Dosta nas je nezadovoljno njenim radom, odgovornošću i ophođenjem prema poslu i deci - navodi Ljiljana, koja je osnovala udruženje "Zagrli srcem - Nikola Vulinović" kako bi se borila za ostalu decu, i nastavlja:

- Bilo bi nas još više da ne vlada strah kod roditelja od nje, zbog njenih reakcija ili pak najgore moguće reakcije, kao što je revanšizam, koji smo na svojoj koži pretrpeli moj sin i ja u poslednjim danima njegovog života, baš zbog peticije koja je pokrenuta. Ta doktorka je istog trenutka odbila da dalje leči moje dete i uradila sve što se može uraditi da zagorča nekoliko preostalih dana njegovog života.

Roditelji su nezadovoljni njenim radom dr lejla Paripović foto: Medija Centar

Ljiljana objašnjava da je dr Paripović išla dotle da nije davala nikakvu pomoćnu terapiju njenom sinu koja bi olakšala bolove pa do zabrane davanja transfuzije u veoma rizičnom stanju po život, a sve u, kako tvrdi, nameri da ga dovede do stanja iznemoglosti i kolapsa.

- Moje izlaganje može potvrditi i medicinsko osoblje koje je prisustvovalo torturi nad nama. U svoj toj životnoj borbi za sina, morala sam da skupim snagu da se borim i s njom i tadašnjim rukovodstvom instituta. Roditelji koji su potpisali peticiju nadali su se da će doktorku Paripović bar suspendovati. Do dana današnjeg nismo dobili odgovor - dodaje Ljiljana.

Kaže da se nakon saznanja da na čelo Instituta za onkologiju u radiologiju dolazi vrhunski lekar javila nova nada i da su verovali da će dr Danica Grujičić pokušati da reši taj problem.

- Međutim, vrhunskog pedijatra dr Zorana Bekića sklanjaju sa odeljenja i zabranjuju pristup deci, a doktorku protiv koje postoji peticija, koja se gura u fijoku, imenuju za načelnika odeljenja! Ona dobija nagradu za svoju neodgovornost i bahatost! - revoltirana je Ljiljana, koja kaže da veruje da će rukovodstvo instituta uzeti u obzir sve što je iznela.

Cilja ministarsku fotelju ZABRANILA ZAPOSLENIMA DA GOVORE ZA MEDIJE Ignorisala struku... Dr Danica Grujičić foto: Damir Dervišagić Grujičićeva, kako smo već pisali, trenutno obavlja šest funkcija, ali njena ambicija je i da postane ministarka zdravlja. Ona je u u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, koji vodi tri meseca, zabranila svim zaposlenima da govore za medije. U institutu je često nema, a kako tvrde zaposleni, tamo dnevno provede tek po sat-dva. Odmah po dolasku na čelo ove ustanove smenila je doktora Zorana Bekića s mesta načelnika dečje onkologije. Nakon pisanja Kurira o dešavanjima u institutu, našoj redakciji javilo se više desetina roditelja u želji da pruže podršku smenjenom Bekiću. Grujičićeva je Kurir, koji je pisao o njenom radu, optužila da objavljuje plaćene tekstove, ali odgovore na konkretna pitanja izbegava da pruži.

