STARI STUDENTI TRAŽE PRODUŽENJE ROKA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA: Nismo lenji već radimo, imamo porodicu, decu

Stari studenti kojima rok za završetak studija ističe 30. septembra, razgovarali su danas sa zamenikom predsednika skupštinskog Odbora za obrazovanje Ljubišom Stojimirovićem i preneli mu zahtev da im se produži rok za završetak studija, tačnije da im se dozvoli da studije završe po programu po kom su ih i započeli.

Ukoliko im se ne izađe u susret, studenti kažu da će tražiti ocenu ustavnosti Zakona o visokom obrazovanju, koji ih ograničava da studije moraju da završe do 30. septembra, jer su studije započeli po Zakonu o univerzitetu koji nije podrazumevao nikakve rokove.

Među starim studentima je i Verica Ivanović Kuzmanović, koja kaže da je njihovo ustavno pravo da studije završe po zakonu po kom su ih upisali. Podseća da su studije upisali po Zakonu o univerzitetu koji nije predvideo nikakav rok za završetak studija i da se ne može na njih primenjivati retroaktivno Zakon o visokom obrazovanju.

Većina studenata koji studiraju po starom programu su apsolventi, ostalo im je ispit ili dva do kraja, rade, imaju porodice.

"Nema potrebe za teškim rečima i lošim kvalifikacijama nas koji radimo, studiramo, imamo porodice, decu, maksimalno se borimo da ostanemo što dosledniji, što bolje završimo i što veće znanje steknemo", rekla je Ivanovićeva za Tanjug.

Ona kaže da među starim studentima ima osoba sa invaliditetom, koji zbog prirode bolesti nisu mogli u roku da završe studije, da ima samohranih majki, ali i ljudi kojima je to drugi fakultet, koji su na postdiplomskim studijama.

"Najveći broj potpisnica ove peticije su majke, žene na koje pada lepota, ali i teret roditeljstva. Kada kažu da smo lenji to je bez osnova, svi ovi ljudi rade, mnogo rade", navela je sagovornica Tanjuga.

Ministar prosvete Mladen Šarčević najavio je da novog produžetka za studente koji stuidiraju po starom programu neće biti i da će morati da se prebace na "Bolonju".

foto: Ana Paunković

Studenti kažu da bi to značilo vraćanje na drugu ili treću godinu studija, da će većina njih morati da odustane od fakulteta jer nemaju novca da plaćaju školarinu.

Podsećaju da je većina njih položila ispite koji su na master studijama današnjih bolonjaca.

Zamenik predsednika skupštinskog Odbora za obrazovanje Ljubiša Stojimirović smatra da starim studentima treba izaći u susret i da im se omogućiti da studije završe po zakonu koji je važio u vreme kada su upisivali fakultete.

"Srbija nema razloga da se odrekne tako velikog broja ljudi koji su na pragu da postanu intelektualci, da budu vodeća snaga u našem društvu. Srbija mora da nađe način da se taj problem reši što pre i na najmirniji način bez ikakvih tužbi, bez obraćanja Ustavnom sudu", naveo je Stojimirović.

Dodaje da je od studenata dobio pismo koji su njihovi koraci ukoliko im se zahtevi ne ispune, te da će o tome obaveštiti ministra Šarčevića, ali i predsednika skupštinskog Odbora za obrazovanje Muamera Zukorlića.

"Mislim da ćemo na kraju pronaći rešenje koje će zadovoljiti i njih i državu. Ko nama garantuje da među ovom decom nije novi Tesla, Pupin, ljudi koji će moći mnogo toga da pruže Srbiji i celom čovečanstvu", zaključio je Stojimirović.

Uvođenjem Bolonjske deklaracija 2006. godine, akademcima koji su studije upisali po starom programu dat je rok da diplomiraju do školske 2011/2012. godine. Rok za završetak studija više puta je pomeran, najpre do 2014. godinu, zatim do 2016, pa na 2018. godine, da bi prošle godine dobili rok da do kraja septembra 2019. godine završe studije.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir