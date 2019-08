ŽENA PREMINULA U ALEKSINCU! MUŽ PREMINULE PORODILJE OČAJAN: Odveo sam te na porođaj, a vraćam te u sanduku zahvaljući nemarnosti lekara!

Porodilja Danijela Krstić (31) preminula je u Opštoj bolnici u Aleksincu nekoliko sati nakon porođaja, a porodica preminule tvrdi da je do tragičnog ishoda došlo greškom doktora.

foto: Privatna Arhiva

Kako Kurir saznaje, Danijela je bila zdrava žena i 9. avgusta se porodila u aleksinačkoj bolnici, a prema rečima našeg izvora, danima je bila na indukciji. Sahranjena je u ponedeljak na Novom groblju u Aleksincu, a njen suprug Zvonko Krstić je na Fejsbuk profilu pokojne supruge napisao da je do smrti došlo greškom lekara, kao i da je Danijela umrla zbog njihove nemarnosti, neodgovornosti i bahatosti.

- Odveli smo te na porađaj, a vraćam te u sanduku zahvaljujući nemarnosti doktora s aleksinačke ginekologije. Doktori su mi uzeli ženu zbog svojih grešaka. Rodila je zdravog i prelepog dečaka Luku, ali je svoj život izgubila, a iza nje su ostala dva deteta - napisao je Zvonko.

Odveo je na porođaj, a vratio u sanduku... Zvonko i Danijela Krstić foto: Privatna Arhiva

On je objavio i umrlicu, uz poruku: "Rezultat našeg porodilišta u Aleksincu, nek im je na duši".

- Želim da se zna da je Danijela bila zdrava, jaka i presrećna što će roditi dečaka. Bila je u rukama tih ljudi, ili kasapina, da ih bolje nazovem, koji su mi je uzeli za ceo život, a decu ostavili bez majke. Bez trunke savesti niko od njih nije hteo ili smeo da me pogleda u oči. Tri sata sam čekao da mi kažu šta se dešava, ćutali su, krili, da bih na kraju silom ušao u porodilište i našao svoju suprugu mrtvu i pokrivenu čaršavom - očajan je suprug preminule porodilje.

- Mislim da je velika sramota za bolnicu, za ginekologiju, za doktorku Snežu, koja je doprinela tome da moja porodica bude zavijena u crno, a moja deca ostanu siročići. Nadam se da ima pravde. Boriću se svim silama da dokažem istinu! - napisao je on.



U Ministarstvu zdravlja potvrđeno je za Kurir da su obavešteni o ovom slučaju, kao i da je po saznanju inspekcija upućena u OB Aleksinac.

Bolnica Aleksinac POKRENUTA UNUTRAŠNJA KONTROLA V. d. direktora Opšte bolnice Aleksinac prim. dr Goran Vidić potvrdio je za Kurir da je Danijela 9. avgusta nekoliko sati nakon porođaja preminula, kao i da bolnica duboko žali zbog tragičnog događaja i gubitka mladog života.

- Sat i po vremena nakon što je rodila zdravo dete prirodnim putem došlo je do iznenadnog poremećaja vitalnih funkcija, sa prestankom rada srca. Odmah je započeta reanimacija, ali je uprkos preduzetim merama došlo do smrtnog ishoda. Odmah su obavešteni zdravstvena inspekcija, MUP i Ministarstvo zdravlja. Telo je poslato na sudsko-medicinsku obdukciju i pokrenuta je unutrašnja provera kvaliteta - naveo je dr Vidić.

BROJKE

2 dece ostavila je iza sebe Danijela

1 i po sat nakon porođaja nastale komplikacije



Ko će da nas leči? GODIŠNJE ODE 800 LEKARA

Broj medicinskog osoblja i lekara koji iz Srbije odlazi na rad u inostranstvo je alarmantan. Razlog su najčešće plate, koje su od tri do sedam puta veće od onih u Srbiji, ali i mogućnost da se profesionalno ostvare. Stanje je naročito zabrinjavajuće u manjim mestima. Statistika pokazuje da je oko 10.000 zdravstvenih radnika napustilo Srbiju u proteklih 20 godina, a od Lekarske komore Srbije oko 800 lekara godišnje zatraži sertifikat dobre prakse, koji je neophodan za zaposlenje u određenim zemljama. N. T.

Hronologija DRUGI SLUČAJEVI

- 2012. Natalija Arsić (23) preminula je u KBC Kragujevac, gde je iz Opšte bolnice u Jagodini prevezena u komatoznom stanju, iz kog se nije budila do smrti. Porodica je podnela krivičnu prijavu protiv dvoje ginekologa iz Jagodine zbog nesavesnog lečenja

- 2015. trudnica Isidora Marinković (19) iz Prahova preminula u osmom mesecu trudnoće u Zdravstvenom centru Negotin - lekarima Hitne pomoći tri dana se žalila na tegobe, tek četvrtog je primljena u Zdravstveni centar. Porodica je podnela krivičnu prijavu protiv jednog lekara zbog nesavesnog lečenja

- 2016. J. S. (20) iz Sopota je usled komplikacija primljena u užičku bolnicu, u kojoj je preminula, a obdukcija je pokazala da je smrt nastupila zbog kardioloških problema

- 2017. Snežana Jovanović (32) iz Male Pčelice preminula je u porodilištu u Kragujevcu, obdukcija je pokazala da je preminula od bolesti pankreasa. Rodbina je najavila tužbu zbog napravljenih propusta

- 2017. jedna žena je umrla neposredno posle porođaja u kragujevačkom porodilištu, dobila je srčani udar

- 2018. Ana M. je preminula nakon porođaja u martu, ona je treća porodilja koja je preminula u porodilištu KC Kragujevac za dve godine

- 1. avgusta 2019. Tamara Milić (23) iz Kruševca preminula je u KC Niš u sedmom mesecu trudnoće od sepse. Porodica podnela krivičnu prijavu protiv bolnice u Kruševcu, gde je Tamara prethodno ležala



Kurir.rs./ Mina Branković Foto: Privatna arhiva

Kurir