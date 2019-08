FENOMENALNE VESTI IZ GRČKE: Na Halkidikiju, Peloponezu I Porto Heliju vas, čak do KRAJA OKTOBRA, očekuje IDEALNO VREME ZA KUPANJE!

Ne pamtimo da smo u poslednjih nekoliko godina imali toplije leto u Srbiji. Najviše dnevne temperature koje idu do skoro 40 stepeni, maltene tope asfalt pod nogama, a vrućine definitivno svi teško podnosimo. Za tropske temperature nisu ostali uskraćeni ni Hrvatska, Crna Gora, BiH, Makedonija, pa I Grčka.

Upravo iz tog razloga, svi koji su odlučili da godišnji odmor provedu u Grčkoj treba da se pripreme na izuzetno visoke temperature za ovo doba godine. U okolini Atine i na Peloponezu se temperature penju i na 36 stepeni, ali imamo dobre vesti za vas, jer se do kraja nedelje očekuju nešto umerenije temperature, čak između 24 i 32 stepena.

U okolini Soluna i na Halkidikiju temperature se kreću između 23 i 33 stepena, što je idealno za većinu turista.

Najviša dnevna temperatura za Pireje i grad Porto Heli, kao i za sredozemna ostrva biće 36 stepeni. Takve temperature biće samo tokom ove nedelje, dok se sledeće nedelje očekuju prijatnije temperature. Srbi smatraju kako je i septembar idealan za letovanje u Grčkoj, a posebno na Halkidikiju.

Pripremili smo za vas najtačnije prikaze vremenskih prilika u omiljenim letovalištima. Pogledajte ispod

Voda je topla i prozirna u septembru, a temperature nisu previsoke, ali ni male, i kretaće se do idealnih 30 stepeni.

Takođe, u septembru i oktobru, a lepo vreme nas očekuje u oba meseca, u Grčkoj su manje gužve, cene su povoljnije, a povoljnija meteorološka prognoza dovoljan je razlog da se odmorite, uživate i spremite se za nove radne pobede.

Detaljna prognoza, za vaša omiljena letovališta u Grčkoj za septembar i oktobar pogledajte u nastavku:

Peloponez

Paralija

Nikiti

Tasos

Neos Marmaros

Evia

Asprovalta

Perfkhori

Lefkada

Kavala

Parga

Kefalonija

Solun

Zakintos

Krf

Sivota

Rodos

Skiatos

Atina

Mikonos

Santorini

Krit

Prema tvrdnjama meteorologa, toplotni talas če se u Srbiji zadržaće do sutra, dok se od četvrtka do subote očekuje pad temperature.

Prijatnije vreme neće dugo potrajati, jer nas novi tropski talas očekuje već od nedelje, ali ne tako intenzivan kao prethodnih dana.

- Danas je poslednji dan tropskog talasa koji je u toku. Juče je bio najtopliji dan ove godine, sa temperaturom od 38 stepeni. Danas će, takođe, biti tropski dan jer će temperatura u većem delu zemlje biti od 35 do 38 stepeni. U Beogradu će biti 36 stepeni, dok se u toku noći sa severozapada očekuje naoblačenje i mogući su prvi pljuskovi sa grmljavinom. Zahlađenje nas očekuje u toku jutra i prvo će zakačiti severozapadne delove Srbije i to će se premeštati po ostatku Srbije - kaže Đorđe Đurić, meteorolog. On smatra i da ovo nije jedno od najtoplijih leta u Srbiji, jer nas podseća da ne zaboravimo na leto 2000. godine, zatim 2003, 2007 I 2012. Daleko smo i od rekordnih temperatura (u julu 2007. godine u Smederevskoj Palanci izmereno je 44.9 stepeni, a u Beogradu 43.6).

Do kraja avgusta će biti tipično letnje vreme, sa povremenim pljuskovima i grmljavinom. Septembar će biti topao i suv, bez kiše, sa temperaturama koje će ponekad prelaziti 30. podeok. Nakon 6. septembra temperatura će spasti na ispod 30 stepeni. Do 14. septembra sledi postepeni pad temperature. Maksimalne dnevne temperature će u proseku iznositi oko 25 stepeni.

- Praksa je da se miholjsko leto dogodi krajem septembra, početkom oktobra. Tad temperature budu preko 25 stepeni. Mada je još uvek rano da se prognozira, kao što je rano i da na osnovu leta prognoziram okakva će nam zima - smatra Đurić.

