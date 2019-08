NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ, SRBIJA U NARANDŽASTOM METEOALARMU: Stižu nam pljuskovi praćeni gradom i olujnim vetrom! Ovi delovi Srbije biće prvi na udar

Hidrometeorološki zavod upozorio je da se na jugu i istoku Srbije očekuju kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i olujnim vetrom.

Kako se navodi, oblačnost koja će pre podne i sredinom dana na severu i severozapadu Srbije uslovljavati lokalno obilne pljuskove sa količinom padavina većom od 20 milimetara za tri sata, posle podne i uveče izmestaće se ka jugu i istoku Srbije.

foto: Printscreen/RHMZ

Zbog toga će u nekim delovima Srbije na snazi biti narandžasti meteoalarm.

foto: Printscreen/RHMZ

Sutra će na severu Srbije i u Negotinskoj Krajini biti pretežno sunčano, dok će u ostalim krajevima biti umereno do potpuno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom.

foto: Printscreen/RHMZ

Posle podne i uveče očekuje se postepeno razvedravanje. Vetar će biti umeren, na istoku i u planinskim predelima povremeno jak, severozapadni, uvece u slabljenju. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 19 stepeni, a najviša od 23 do 26 stepena, u Negotinskoj Krajini do 29.

U petak će na severu Srbije i u planinskim predelima biti promenljivo oblačno, a u ostalim krajevima pretežno sunčano.

Od subote u svim krajevima pretežno sunčano i postepeno toplije.

U nedelju i u prvoj polovini naredne sedmice najviše temperature biće od 32 do 35 stepeni.

(Kurir.rs/Tanjug)

