VAKCINA PROTIV GRIPA BOLJA I DUPLO SKUPLJA: Za novu sezonu obezbeđeno 48.000 doza više nego za prethodnu

Za zaštitu od gripa o trošku osiguranja za novu sezonu obezbeđeno je 48.000 vakcina više nego za prethodnu.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku Institutu za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" doneta je u ponedeljak. "Torlak", koji je na javnoj nabavci ponudio "Sanofi Pasterovu" vakcinu, u obavezi je da do 15. oktobra isporuči svih 289.800 ugovorenih doza. Epidemiolozi kažu da je to taman na vreme za početak imunizacije protiv najmasovnijeg sezonskog zaraznog oboljenja.

Zaštita od gripa najugroženijih kategorija stanovništva, kao što su stariji od 65 godina ili hronično oboleli, koštaće nas ove sezone duplo više nego prethodne - čak 217.239.660 dinara sa PDV. Lane je 241.620 doza plaćeno 111.336.079 dinara.

U ukupni trošak za vakcinu protiv gripa uračunato je i 600 doza za zaštitu najmlađih starosti od šest do 36 meseci, koje su ugovorene po 1.194 dinara.

Predlog potrebnog broja doza dao je Institut za zaštitu zdravlja "Dr Milan Jovanović Batut", na osnovu kojeg je RFZO raspisao javnu nabavku. Količina vakcine za novu sezonu povećana je s obzirom na veće interesovanje za imunizaciju prošle sezone, ali je i cena "otišla u nebo". Lane je, isto od "Torlaka", kupljena takođe "Sanofi Pasterova" vakcina za 419 dinara po dozi bez PDV, a ove godine je doza dostigla čak 679 dinara.

Reč je, naime, o naprednijoj, četvorovalentnoj vakcini "vaksigrip" tetra, dok smo prošlih sezona kupovali trovalentni "vaksigrip". Ova sa oznakom tetra sadrži zaštitu od četiri soja virusa gripa, dok "vaksigrip" štiti od tri soja.

- Četvorovalentna sadrži dva A i dva B soja, dok u trovalentnoj imamo dva A i jedan B soj virusa gripa. Teško da ubacivanje još jednog B soja u vakcinu povećava zaštitu za više od dva do tri odsto, a razlika u ceni je velika. Mi smo svojevremeno radili ispitivanja u "Torlaku" i zaključili da je B soj slabo potentan da stvara imunitet. On, znači, daje slabiju zaštitu i na osnovu tog iskustva, smatram da se zaštitni efekat ne menja mnogo ubacivanjem još jednog B soja u vakcinu - kaže epidemiolog primarijus dr Radmilo Petrović.

Drugi učesnik u javnoj nabavci "Farmalogist" ponudio je "Abotovu" vakcinu, koja bi nas u krajnjem zbiru koštala gotovo 13 miliona dinara manje, ali za komisiju je bio sporan rok isporuke. Naime, "Farmalogist" je u ponudi dao napomenu da bi rok isporuke, "zakucan" na 15. oktobra, mogao biti produžen i to za 150.400 "influak" tetra (četvorovalentna), po ceni od 854,5 dinara za dozu, najkasnije do između 14 i 18 oktobra, a 139.400 "infulak" (trovalentna) po 409,70 dinara od 4. do 8. novembra. Ta ponuda je odbijena jer bi se, ako bi bilo prolongiranja roka, kasnilo sa početkom imunizacije, koja obično počinje polovinom oktobra.

Prema planu Instituta "Batut", 60.880 doza trebalo bi da bude isporučeno Zavodu za javno zdravlje Beograd, Institutu za javno zdravlje Vojvodine 28.500, Zavodu za javno zdravlje Šabac 15.620, Institutu u Kragujevcu 13.340... Za srpske enklave na KiM predviđeno je 3.610 doza.

