OLUJA NOSI SVE PRED SOBOM U REGIONU, USKORO STIŽE U SRBIJU: Od groma u selu kod Sokoca stradalo 17 ovaca! Evo kada će nevreme pogoditi našu zemlju

Od udara groma stradalo je 17 ovaca i jagnjadi, te potpuno izgorela štala sa 2.000 bala sena na imanju porodice Brane Đurevića u selu Bjelosavljevići kod Sokoca, potvrdio je komandir vatrogasnog odeljenja Sokolac Mile Šarac.

Šarac je rekao da je vatra na štali kasno primećena i zbog neblagovremene dojave vatrogasci nisu uspeli da spasu objekat, iako su intervenisala četiri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila od 16 do 18 časova.

Podsetimo, Hidrometeorološki zavod upozorio je da se na jugu i istoku Srbije očekuju kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i olujnim vetrom.

Kako se navodi, oblačnost koja će pre podne i sredinom dana na severu i severozapadu Srbije uslovljavati lokalno obilne pljuskove sa količinom padavina većom od 20 milimetara za tri sata, posle podne i uveče izmestaće se ka jugu i istoku Srbije.

Posle podne i uveče očekuje se postepeno razvedravanje. Vetar će biti umeren, na istoku i u planinskim predelima povremeno jak, severozapadni, uvece u slabljenju. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 19 stepeni, a najviša od 23 do 26 stepena, u Negotinskoj Krajini do 29.

U petak će na severu Srbije i u planinskim predelima biti promenljivo oblačno, a u ostalim krajevima pretežno sunčano.

Od subote u svim krajevima pretežno sunčano i postepeno toplije.

U nedelju i u prvoj polovini naredne sedmice najviše temperature biće od 32 do 35 stepeni.

