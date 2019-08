ZORAN JEREMIĆ ŽRTVA ADMINISTRATIVNIH PROPISA: Ne može da registruje auto zbog duga za telefon!

Verovali ili ne, Zoran Jeremić (49) iz Beograda ne može da registruje svoj automobil, niti da odjavi tablice sa područja Kragujevca zbog zastarelog duga za telefon iz 2010. godine!

Tako je Zoran postao žrtva administrativnih propisa. Auto ne vozi od marta, a zbog ovog problema je čak tri puta otkazao porodično letovanje.

Naime, Zoran je u martu otišao u kragujevački MUP da odjavi tablice i tom prilikom mu je rečeno da to ne može da uradi jer mu je Osnovni sud u Kragujevcu stavio zabranu zbog zastarelog duga za telefon od 6.000 dinara (sa kamatom), koji je, prema njegovim rečima, zastario još 2012. godine.

Tamo-vamo

- U MUP su mi dali broj predmeta i rekli da se obratim kragujevačkom sudu. Odem tamo, oni kažu: "Ne znamo mi ništa, dužni ste za neki račun za telefon iz 2010. godine." Kažem im: "Dobro, dajte da platim i da završimo", a oni mi kažu: "Ne, morate u Beograd, to nema veze s nama." Ostao sam u šoku, jer sam do tada bez ikakvih problema registrovao vozilo, a oni čak i ne znaju da li je dug za mobilni ili fiksni telefon - priča za Kurir Zoran.

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu su mu rekli da taj predmet nije njihov, već da se vodi u kragujevačkom sudu. Našli su da je kragujevački sud u nekom momentu taj predmet poslao u Beograd, kao i to da su oni 2016. godine to razdužili i da se Zoran oslobađa duga. Međutim, ni njima nije jasno zašto je kragujevački sud, uprkos tome, i nakon toga stavio zabranu.

- Ni sudu u Beogradu nije jasno kako je to urađeno, dobio sam od njih to rešenje da sam oslobođen duga i da je zastareo. Poslali su me s tim u Kragujevac opet. Tamo sam došao do neke sudije, koja mi je rekla da oni nemaju više ništa s tim predmetom i da su ga poslali u Beograd i da oni ne mogu da skinu zabranu, već da može sud u Beogradu - prepičava višemesečnu agoniju naš sagovornik.

Zabrana bez potrebe



Kako kaže, opet se vraća u Beograd u sud, gde mu je rečeno da "ne znaju šta da mu kažu" i da je to greška nekog u Kragujevcu, te da je neko stavio tu zabranu bez potrebe.

- Oni mi kažu da oni ne mogu da skinu tu zabranu, jer je nisu stavili oni, već da to može da učini samo Osnovni sud u Kragujevcu, koji je zabranu i stavio. Izgleda da je neko to slučajno uradio, ali da niko ne zna kako to da se ispravi, a mene šetaju već mesecima - očajan je Zoran.

On ističe da dva suda imaju isti predmet paralelno, bez potrebe, a da je Kragujevac stavio zabranu za slučaj koji u tom trenutku nije bio u njihovoj nadležnosti, a da sada prebacuju odgovornost na Beograd i odbijaju da ukinu zabranu.



Pitanja o ovom slučaju uputili smo kragujevačkom sudu, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor.



Pisao Ministarstvu pravde

NADAM SE DA ĆE NEKO REAGOVATI Naš sagovornik kaže da je isključivo na kragujevačkom sudu da poništi zabranu koju su stavili za slučaj od kog su se otresli i vratili Beogradu. - Više ne znam kome da se obratim, poslao sam pismo Ministarstvu pravde, nadam se da će nakon objavljivanja ovog članka neko reagovati. Ako sud u Kragujevcu kaže da njih to ne interesuje, nek onda skinu to. Kao nemaju papire na osnovu kojih bi skinuli, iako sam im doneo rešenje koje sam dobio u Beogradu. Ništa ne dugujem, a zbog duga mi je vozilo u blokadi - zaključuje Zoran.

