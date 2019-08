ŠANGAJSKА LISTА NAJBOLJIH SVETSKIH UNIVERZITETA: Univerzitet u Beogradu pao za više od 100 mesta

Univerzitet u Beogradu pao je na Šangajskoj listi najboljih svetskih univerziteta, koja je objavljena juče, za više od sto mesta i nalazi se negde oko 420 pozicije.



Drugu godinu zaredom UB sklizno je na Šangajskoj listi, iako se očekivalo da ove godine ostane u 400 univerziteta. Međutim, došlo je do pada, pa se nalazi između 400. i 500. mesta. Najbolju poziciju Univerzitet u Beogradu ostvario je 2017. godine, kada je zauzeo 284. mesto u svetu, prošle godine takođe je došlo do pada za 18 mesta, kada je zauzeo 302. mesto.



Na već objavljenoj Šangajskoj listi za 2019. godinu po naučnim oblastima, Univerzitet u Beogradu je pao u većini oblasti, a skok je zabeležen u kliničkoj medicini i javnom zdravlju.

- Univerzitet u Beogradu se na prestižnoj Šangajskoj listi nalazi između 401. i 500. mesta od rangiranih 1.000 univerziteta u svetu. Pozicija Univerziteta u Beogradu u okviru ovog rangiranja pomerila se naniže u odnosu na stabilno zauzimanje ranga oko 300. mesta u prethodne tri godine, prvenstveno zahvaljujući činjenici da pojedine zemlje, naročito one u istočnoj Aziji, sve više ulažu značajna sredstva u osnaživanje i pozicioniranje svojih univerziteta - saopštio je UB.



Ove godine lista je proširena sa 500 na 1.000, pa se među najboljima našao i Univerzitet u Novom Sadu, i to u grupi između 900. i 1.000. mesta. I ove godine, Harvard je na prvom mestu najboljih univerziteta u svetu na ovoj prestižnoj listi, a slede ga Stenford, Kembridž, MIT, Berkli, Prinston, Oksford, Kolumbija, Kalifornijski institut za tehnologiju i Univerzitet u Čikagu, koji je na desetoj poziciji.



Ivanka Popović

PAD NIJE NEOČEKIVAN

foto: Kurir TV

Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović izjavila je povodom vesti o padu BU na Šangajskoj listi da je i samo prisustvo BU na toj listi uspeh, s obzirom na nedovoljna ulaganja u nauku i visoko obrazovanje u Srbiji.

- Pad nije neočekivan, to se znalo i očekivalo jer su pokazatelji to nagoveštavali već prethodnih nekoliko meseci. Nadam se da ćemo uspeti da popravimo ambijent u Srbiji i da će on biti kompetitivniji i stimulativniji za nauku i obrazovanje - rekla je ona.