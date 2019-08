BOLESNICA: Nazvala decu s posebnim potrebama spodobama koje vrište i tumaraju!

Katarina Ilić je sina odvela u školu fudbala, a kada je saznala da u isto vreme trening imaju deca sa posebnim potrebama, na Fejsbuku je napisala sramni status koji je zapalio društvene mreže. Decu sa posebnim potrebama je nazvala "spodobama koje pokušavaju da se ugrade u realnost normalnih i uspešnih ljudi".

"Uplašio me prizor"



- Taman što smo se sin i ja poradovali jer dolazimo u novi fudbalski klub sa velikom tradicijom, zadesio nas je šok: došavši na trening pre nekoliko dana, uplašio me je prizor nekih spodoba koje vrište i tumaraju po terenu. Kasnije saznadoh da je reč o "deci sa posebnim potrebama". Baš kao pederi i lezbijke, i oni jedva čekaju da se na neki način ugrade u realnost normalnih i uspešnih ljudi (u ovom slučaju - dece). I ovde im je to uspelo. Biće jednaki sa nama, pa makar to bio i fudbal - navela je Ilićeva na Fejsbuku.

foto: Printscreen



U nastavku statusa je oplela po upravi kluba FK Mladi radnik 1926 iz Požarevca, koji je inače prvi klub u Srbiji koji je osnovao sekciju za rad sa decom sa posebnim potrebama. Ova sekcija je besplatna i svim polaznicima je obezbeđena oprema. Ovaj lep gest je Ilićeva protumačila kao način na koji klub sabotira njeno dete sa "vanrednim talentom", kako je navela.

- Onom ko je došao na tu ideju imam da kažem: Stoko da bi stoko jedna! Evo ti status da čuješ kakvo mišljenje imam o humanosti na račun zdrave i talentovane dece - navedeno je u nastavku objave.



Ovaj tekst je izazvao pravu buru na društvenim mrežama, svi su zgroženi, a neki su čak pozivali na linč autorke. Nekoliko sati nakon postavljanja Ilićeva je izbrisala status, ali uprava kluba je morala da reaguje.

Gnusno vređanje

- Njeno dete ide kod nas u školu fudbala, ne znam iz kojih razloga je ona napisala to što je napisala i još nas je sve izvređala. Jako je gnusan njen status, ti nazivi koje je ona koristila, kako možete bilo kakvo dete da nazivate stokom. I koliko mržnje morate da imate da tako nešto napišete. Video sam kakav gnev je izazvala na društvenim mrežama, svi su besni i zgroženi. Ta deca zaslužuju poštovanje i ne vidim razlog što bismo ih odvajali od društva - rekao je za Kurir Senad Marić, predsednik FK Mladi radnik 1926.



Objasnio nam je i da je zbog ovog ispada bio u opštini kod predsednika Skupštine grada, pošto je ta sekcija osnovana uz podršku gradonačelnika i gradske uprave, i da će videti šta će dalje biti.

- Ne želimo da izbacimo dete iz škole, ono nije krivo za ponašanje svoje majke. Njoj ćemo zabraniti ulazak na stadion, to je sigurno. Može da dovede dete do stadiona, ono da trenira, a majka neka ga sačeka ispred - dodaje Marić.



Brat Ilićeve

MOJA SESTRA JE PSIHIJATRIJSKI BOLESNIK Na Fejsbuku se oglasio i Aleksa Ilić, brat Katarine Ilić. On se izvinio svima za objavu svoje sestre i rekao da za ovako nešto ne postoji opravdanje. U njegovom statusu piše: - Moja sestra je ozbiljan psihijatrijski bolesnik sa istorijom lečenja dužom od 25 godina. Ovo je primer toga kako izgleda jedna manična epizoda koja ume da potraje danima. Ona ne misli ovo zaista. Ona je tetka jednog deteta sa posebnim potrebama i zato znam da ovo nema veze sa istinom - napisao je Aleksa Ilić. Takođe se ponudio da pomogne u fudbalskom klubu i da će rado doći da igra s njima ako oni to žele.



