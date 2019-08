MINISTAR FINANSIJA SINIŠA MALI NAJAVIO: Tačno povećanje plata i penzija znaćemo na jesen

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da će u septembru biti preciznijih naznaka sa kolikim prihodima budžet Srbije raspolaže, te će se jasnije znati računica u vezi s povećanjem plata i penzija.

Rast ekonomije

- Mi treću godinu zaredom imamo suficit, a ove godine, zaključno sa julom, on iznosi 48,5 milijardi dinara. To znači da imamo bolju naplatu poreza, doprinosa, sve je veći broj zaposlenih, i to je pokazatelj da naša ekonomija raste. Sada imamo stabilne osnove za povećanje plata i penzija i ulaganje u infrastrukturu. Što više rastete, to su vam i mogućnosti za dalja ulaganja veća - rekao je Mali gostujući na televiziji Pink.

Podsetio je da u oktobru u Srbiju dolazi delegacija Međunarodnog monetarnog fonda, sa kojom će se analizirati aktuelna ekonomska situacija i reforme u zemlji. On je rekao da se, uz povećanje minimalne cene rada, plata i penzija, očekuje i rast potrošnje, koja će dodatno podstaći ekonomiju koja je iz godine u godinu sve stabilnija.

Ministar je kazao da će narednih nedelja biti doneta konačna odluka o povećanju minimalne cene rada i istakao da očekuje znatno povećanje.

- Trudićemo se da poslodavci i sindikati budu zadovoljni, ali to je sve posledica teških ekonomskih mera koje smo sproveli, a sada pričamo samo o lepim temama, da li će biti malo više ili više od toga - rekao je Mali i dodao da će u decembru prosečna plata u Srbiji biti veća od 500 evra.

Rekorderi

On kaže da 2011. i 2012. godine nije bilo u Srbiji direktnih stranih investicija, a da je Srbija sada rekorder po pitanju ovih investicija u svetu.

- To su stvari koje su se u Srbiji promenile, i to ne kaže ni Siniša (Mali) ni (Aleksandar) Vučić, ni bilo ko, to vam kažu Fajnenšel tajms i rang-liste, ili Svetska banka, ili MMF, koji su veoma objektivni i veoma kredibilni po tom pitanju - rekao je Mali.

Pomoć parovima BEZ OGRANIČENJA ZA POKUŠAJ VANTELESNE Kroz Kancelariju za javna ulaganja 700 miliona evra se ulaže u domove zdravlja, škole, vrtiće, što je važno i za pronatalnu politiku, rekao je Mali govoreći o investicijama koje su u toku i koje se planiraju u narednom periodu i naveo: - Želimo da ne postoji ograničenje za pokušaj vantelesne oplodnje, da li je tri ili četiri... Koliko god puta neko da pokuša, država će to podstaći.

