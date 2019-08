SUPRUG PREMINULE PORODILJE IZ ALEKSINCA OPTUŽUJE DOKTORE: Zatekao sam Danijelu mrtvu u lokvi krvi! Lekari su je posle porođaja ostavili sat vremena samu, nisu preduzeli ništa da zaustave krvarenje!

Na najgori način sam saznao da je moja supruga Danijela umrla nakon porođaja. Niko me nije zvao da me obavesti. Iako je sve bilo zaključano, krišom sam uleteo u sobu i zatekao je prekrivenu čaršavom u lokvi krvi. Izbezumio sam se, od besa nisam znao šta da radim, nešto sam vikao... Osećam se strašno!



Ovim rečima za Kurir počinje svoju ispovest Zvonko Krstić, suprug porodilje Danijele Krstić (31), koja je preminula 9. avgusta u Opštoj bolnici u Aleksincu, nekoliko sati nakon što je rodila zdravog dečaka Luku. Zvonko sumnja da je nemarnost lekara uticala na smrt njegove voljene žene.

- Lekari su je nakon porođaja ostavili sat vremena samu, nisu preduzeli ništa da zaustave krvarenje. Usled toga joj je pao, odnosno nestao, krvni pritisak, zbog čega je njeno srce prestalo da kuca - priča drhtavim glasom nesrećni čovek, koji je ostao sam sa dvoje dece.

Iako je Danijela sahranjena 12. avgusta, Zoran još nije dobio obdukcioni nalaz, ali kaže da će tužiti sve nadležne u bolnici. Zoran dodaje da je nakon porođaja, doktorka Snežana S. rekla da je došlo do krvarenja, ali da se "nada da ne bi trebalo da dođe do većih komplikacija".

- Danijela se porodila u 13.50. Oko 14.30 mi je rekla da je beba dobro, ali da ona ima krvarenje. To mi je potvrdila i doktorka Snežana S., koja je u tom trenutku izgledala kao da je dva dana bila pod uticajem alkohola. Ne znam da li je i u trenutku porođaja bila pripita. Sledeći put kada sam otišao, nisam video Danijelu, već istu doktorku, koja mi je saopštila da je Danijeli pritisak pao na 70 sa 50. Saznao sam da im je Danijela govorila nekoliko puta "Mnogo mi je loše", ali niko nije reagovao - očajan je Zvonko.

Priča nam da ga niko iz porodilišta nije zvao da mu kaže da se Danijela porodila, kao ni da joj život visi o koncu. Kaže da je kupio poklone ekipi s ginekologije i da su mu tada rekli da ne može da vidi suprugu.

- Trudnica koja je ležala s Danijelom u sobi mi je poslala poruku "Molim te, dođi, nešto se dešava". Odleteo sam u bolnicu, Načelnik odeljenja je izašao da nas primi i bio je zelen od muke, mada je sve vreme bio korektan. Rekao je da spremaju kola i kolica da je voze za Niš. Vidim kolica silaze prazna, a vozilo odlazi, tog trenutka sam utrčao nekako kroz zaključana vrata. Ušao u sobu i doživeo šok. Danijela pokrivena čaršavom, a ispod nje lokva krvi. Bio sam izbezumljen, a doktorka Snežana S. je rekla: "Svi moramo da ostanemo staloženi." Posle toga se više ničega ne sećam - završava bolnu ispovest Zvonko.



Direktor OB Aleksinac

Žalimo zbog tragičnog događaja

V. d. direktora Opšte bolnice Aleksinac prim. dr Goran Vidić rekao je pre nekoliko dana za Kurir da je Danijela preminula nekoliko sati nakon porođaja i da bolnica duboko žali zbog tragičnog događaja.

- Sat i po vremena nakon što je rodila zdravo dete prirodnim putem došlo je do iznenadnog poremećaja vitalnih funkcija sa prestankom rada srca. Odmah je započeta reanimacija, ali je uprkos preduzetim merama došlo do smrtnog ishoda. Odmah su obavešteni zdravstvena inspekcija, MUP i Ministarstvo zdravlja i pokrenuta je unutrašnja provera kvaliteta - naveo je dr Vidić.



