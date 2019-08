OVO SU LETEĆI TENKOVI KOJI NAM STIŽU IZ RUSIJE: Najbolji su u svojoj klasi, dejstvuju danju i noću, a imaju i svoj oklop (FOTO)

Delegacija Ministarstva odbrane Srbije, predvođena ministrom Aleksandrom Vulinom, obišla je fabriku za proizvodnju helikoptera Mi-35M "Rostvertol" u Rostovu na Donu.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, ministar Vulin sastao se s rukovodstvom vazduhoplovnog zavoda i prisustvovao statičkom prikazu i demonstracionom letu četiri helikoptera Mi-35M koji će biti isporučeni Vojsci Srbije.

"Zahvaljujući politici predsednika (Aleksandra) Vučića, zahvaljujući politici štednje i tome što naša zemlja konačno može da izdvaja za najnovija sredstva, mi imamo najbolje helikoptere na svetu. Oni nisu samo novi, oni su najbolji na svetu u svojoj klasi", rekao je Vulin.

On je dodao da modernizaciju VS "prati i poboljšanje materijalnog položaja pilota, letačkog osoblja, sve ono što je predsednik Vučić kao vrhovni komandant naredio da se radi".

"Vojska Srbije je dobila jednu potpuno novu sposobnost, nešto što nismo do sada mogli, i svi oni koji ove helikoptere zovu 'Vučićevi leteći tenkovi', jesu u pravu. Ovo jesu leteći tenkovi i ovo su sredstva koja su u stanju da zaštite naš prostor, koja su u stanju da pojačaju borbenu gotovost naše zemlje", rekao je ministar.

On je dodao da Srbija jeste ponosna na to, ali je istakao i da niko ne treba da se plaši naoružavanja Srbije.

"Srbija će se naoružavati i opremati i dalje, sprovodiće vojno-tehnički sporazum koji je postignut između predsednika Vučića i predsednika (Vladimira) Putina, zbog čega smo veoma ponosni i zahvalni, ali ovo oružje nikada neće biti zloupotrebljeno. Ovo oružje služi samo u svrhu očuvanja mira i odvraćanja bilo koga ko misli da bi sa Srbijom trebalo razgovarati putem sile", rekao je ministar Vulin.

Posle susreta sa pripadnicima Vojske Srbije koji se nalaze na obuci u Ruskoj Federaciji, ministar je rekao da se srpska vojska sada suočava s tehnikom koju prvi put ima priliku da koristi.

Major Dobrosav Drndarević, komandant 714. protivoklopne helikopterske eskadrile iz Kraljeva, govoreći o karakteristikama helikoptera Mi-35M, istakao je da je razlika velika u odnosu na ono što su do sada imali i na čemu su do sada leteli.

"Jedna od tih razlika je i oprema helikoptera i sami instrumenti - sa analognog na digitalno. Druga razlika je u tome da dobijamo mnogo i u tehničkom i tehnološkom smislu i sada konačno imamo mogućnost da izvršavamo naše zadatke i ono za šta smo namenjeni, a to je bobrena upotreba u dnevnim i noćnim uslovima i u složenim meteo-uslovima. Dobijamo, takođe, i dodatni nivo zaštite jer je helikopter oklopljen - glavni sistemi, motor, rotor, kao i sama kabina i piloti su zaštićeni. Dobili smo, takođe, mogućnost da dejstvujemo na većim daljinama i da, tako kažem, da dejstvujemo i danju i noću, jer helikopter raspolaže termovizijom, televizijom, opremljen je i naočarima za noćno letenje", rekao je major Drndarević.

Helikopter Mi-35M može transportovati do osam vojnika s punom opremom i naoružanjem do 1.500 kilograma, dok terete velikih dimenzija može da nosi na specijalnim užadima ili sajlama. Posada helikoptera, pilot i pilot-operater, smeštena je u tandem-kabinama, s dvostrukim komandama, a letelica poseduje oklop koji štiti kako posadu, tako i vitalne delove helikoptera.

Za zaštitu od vođenih raketa, helikopter je opremljen sistemima za pasivnu i aktivnu samozaštitu. Rezervoari za gorivo obloženi su materijalom koji sprečava curenje goriva i eksploziju pri pogotku, a radi smanjenja infracrvenog odraza na izduvnim cevima motora ugrađeni su sistemi za smanjenje temperature izduvnih gasova.

Helikopter Mi-35M poseduje poslednju generaciju avionike i napadno navigacijskog sistema, optoelektronski nišanski sistem, kao i sisteme samozaštite koji obezbeđuju borbenu upotrebu helikoptera u svim meteo-uslovima, danju i noću.

Visoke borbene karakteristike ogledaju se i u maksimalnoj brzini od 310 km/č i operativnoj visini od 5.400 metara, kao i doletu do 460 kilmetara. S dopunskim rezervoarima goriva, to može da bude i do 1.085 kilometara.

Od naoružanja, na helikopteru je u obrtnoj kupoli ugrađen top kalibra 23 mm i uvezan sa sistemom za upravljanje vatrom. Na svakom krilu može nositi širok dijapazon naoružanja uključujući dodatne topove 23 mm, nevođene rakete 80mm i najsavremenije vođene rakete velikog dometa.

