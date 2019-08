DEONICA OD OBRENOVCA DO LJIGA: Predsednik Vučić sutra pušta u saobraćaj auto-put Miloš Veliki (VIDEO)

"I kada danas pogledamo kartu naše Srbije i na njoj vidimo i Beograd i Obrenovac, i Rudnik i Takovo, i Ljubić kod Čačka i Gornju Dobrinju kod Požege i zlatiborske proplanke na kojima je čuvao stada, čini se da nema bolje ni lepše ideje nego da novi auto-put koji će povezivati sva ova divna mesta i predele naše jedine Srbije nazovemo po ovom velikom čoveku koji je ove gradove i ova sela učinio velikim u srpskoj istoriji, koji je utemeljio i izrodio savremenu srpsku državnost - Auto-put Miloša Velikog. Neka nam je sa srećom!"

