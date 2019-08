EVROPSKI POKRET U SRBIJI: Srbi strahuju od ukidanja dinara

Mišljenje građana Srbije o EU, kojoj težimo, podeljeno je na tri gotovo jednaka dela. Trideset sedam odsto građana Srbije ima pozitivnu sliku o EU, negativno je percipira 27, a 34 odsto ima neutralan stav, istakao je juče Vladimir Međak iz Evropskog pokreta.

Najviše ispitanika strahuje da će ulazak u EU doneti gubitak našeg nacionalnog identiteta i kulture (33), potom sledi strah da će članstvo doneti više problema domaćim poljoprivrednicima (31 odsto), strah da će evrointegracije koštati zemlju previše (27 odsto), dovesti do sve manje upotrebe našeg jezika (26), kraj nacionalne valute i gubitak uticaja malih zemalja članica (22 odsto) i gubitak socijalnih beneficija (21 odsto).

Međak je, gostujući na RTS, rekao da je jedini opravdani strah kraj nacionalne valute, što će se i desiti ulaskom Srbije u EU, ali ne odmah nego godinama nakon što se ispune kriterijumi za preuzimanje evra. Svi ostali strahovi, istakao je on, nisu opravdani.

- Sve će to biti investicija u životnu sredinu Srbije - kakav vazduh mi dišemo, kakvu vodu pijemo, u naše puteve i železnicu kojima se vozimo. To neće biti investiranje u budžet EU, to će biti investiranje u Srbiju da bi Srbija dostigla standarde EU - rekao je Međak.

