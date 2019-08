OKANOVIĆ O AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI: Putovanje kraće i bezbednije, Ibarska rasterećenija

Auto-put "Miloš Veliki", koji će danas biti pušten u saobraćaj, značajno će skratiti vreme putovanja i učiniti bezbednijim saobraćaj na jednom od najopterećenijih putnih pravaca u Srbiji, kaže direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović i dodaje da će otvaranjem deonice od Obrenovca do Ljiga biti rasterećena i Ibarska magistrala.

Okanović ističe da su auto-putevi najbezbednije saobraćajnice i da će težište saobraćaja ka centralnoj Srbiji biti prebačeno na auto-put "Miloš Veliki" čime će, kako kaže, biti "premošćena" Ibarska magistrala, poznata kao "crna tačka" na srpskim putevima.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

Kako kaže, puštanjem u saobraćaj deonice od Obrenovca do Ljiga vreme putovanja od Beograda do Čačka trajaće oko sat, dok se, recimo, Ibarskom magistralom, uz poštovanje saobraćajnih propisa, stiže se za oko dva i po sata, a ako su veće gužve i za tri sata.

Osim što će skratiti vreme putovanja i doprineti boljoj koncentraciji vozača, novi auto-put će, prema oceni Okanovića, imati veliki značaj i za privredu, sa aspekta organizacije rada.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

"Profesionalni vozači će provoditi mnogo manje sati za volanom, a samim tim će i manje kršiti propise u pogledu obaveznih pauza budući da im je ograničeno vreme upravljanja vozilom u toku dana," rekao je Okanović za Tanjug.

Ističe da će putovanje na toj deonici biti i komfornije, kao i da će se vozači na putu ka Zlatiboru i Crnog Gori manje umarati nego do sada što, kako ukazuje, takođe umanjuje mogućnosti za saobraćajne nezgode.

On je apelovao na vozače da budu pažljivi i strpljivi dok se kreću prilaznim putevima do auto-puta "Miloš Veliki", pre svega, deonicom od Čukaričke padine, odnosno Ostružničke petlje, do Bariča, i da obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja kroz naseljena mesta.

Novi auto-put je, kaže Okanović, kvalitetno urađen i najsavremenije opremljen, ali osim kvaliteta saobraćajnice, ističe i važnost pratećih elemenata, kao što je organizacija hitnih službi.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

"Skrećem pažnju domovima zdravlja na teritoriji Obrenovca, Lajkovca i Uba da budu adekvatno pripremljeni za moguće intervencije na auto-putu", napominje Okanović.

Dodaje i da mobilni operateri treba da obezbede odgovarajući signal na novom putu, pre svega u tunelima, kako bi u slučaju saobraćajnih nezgoda vozači i ostali učesnici u saobraćaju mogli da pozovu Hitnu pomoć.

(Kurir.rs/Tanjug)

