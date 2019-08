OSTAJEMO BEZ DOMAĆE RADNE SNAGE: Naši sezonci otišli, u Srbiji rade Albanci, Turci i Indusi!

Gradilišta, kafići, ali i poljoprivredna gazdinstva u Srbiji muku muče sa radnom snagom jer su svi kvalifikovani radnici tokom leta zbrisali u inostranstvo, gde kao sezonci mesečno mogu da zarade i po nekoliko hiljada evra.

To i nije čudno kada se zna da u Srbiji dobar majstor armirač, tesar ili zidar zarađuje između 50 i 60 evra dnevno, a u inostranstvu im je satnica oko 30 evra.

- Dobar majstor i u Srbiji može da zaradi 2.000 evra, ali na sezonskim poslovima u Beogradu rade Albanci iz Makedonije, Turci i Indusi, jer su naši otišli u Evropu. Sad je hit da majstori sezonci idu i u Kanadu, gde sa turističkom vizom rade tri-četiri meseca i mesečno zarađuju između 7.000 i 11.000 kanadskih dolara. U Evropi naši majstori sezonci najviše idu u Švajcarsku, Luksemburg, Belgiju, Švedsku i Dansku, gde dobri majstori keramičari, električari i suvomontažeri mogu da zarade 2.500-3.000 evra, plaćen im je stan i hrana, dok osiguranje sami sebi regulišu - kaže Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije.

Isti problem sa radnicima imaju i ugostitelji koji, kako tvrdi Stevan Rodić, predsednik Udruženja ugostitelja Beograda, čim se koliko-toliko obuče, odu da rade u inostranstvo. Zato i ne čudi zvaničan podatak MUP Crne Gore da u toj zemlji trenutno radi najviše sezonaca iz Srbije, čak 2.430, koji uglavnom rade u restoranima i hotelima.



- Satnica naših konobara u Crnoj Gori je četiri evra, a u zemljama u okruženju - Hrvatskoj, Italiji, Malti i Nemačkoj je pet evra, dok kuvari zarađuju između osam i deset evra po satu. To je uglavnom rad na crno od osam do deset sati dnevno, ali uz platu imaju i kolektivni smeštaj i hranu. Zato su se restorani u Beogradu sveli na objekte koji obučavaju kadrova. Zimi kod nas rade ljudi koji nisu iz struke, uče i, čim steknu prva znanja, odlaze u inostranstvo, pa se naša grana suočava sa velikim problemima jer nemamo mlade kvalitetne radne snage - ističe Rodić i dodaje da je plata konobara u Srbiji oko 40.000 dinara plus bakšiš, koji mesečno može da bude i do 70.000 dinara, dok kuvari rade za platu od 70.000 dinara.

Muke farmera U ŠTALU NIKO NEĆE ZA 20 EVRA

Iako su trenutno u poljoprivredi potrebni radnici za skupljanje sena i silaže, ratari i farmeri ne mogu da nađu nikoga ko bi hteo da radi.

- Imam farmu svinja i sa sezoncima sklapam ugovor na mesec dana ili na tri meseca. Mesečna plata u odgoju malih prasića je 35.000 dinara za osmočasovno radno vreme, dok je u tovu svinja težih od 60 kilograma plata 40.000 dinara i ne mogu da nađem radnike, pa se snalazim kako znam i umem. Za skupljanje sena i silaže ljudi nude dnevnice od 20 evra i teško mogu da nađu radnike - žali se Milorad Pavlović, vlasnik farme svinja iz Ćuprije.

Brojke

30 evra na sat zarade građevinci u inostranstvu

4 evra satnica konobara u Crnoj Gori

5 evra satnica konobara u Italiji, Malti, Nemačkoj

10 evra satnica kuvara u inostranstvu

ZARADA SEZONACA U SRBIJI

Građevinarstvo

Armirač 60 evra dnevno

Tesar 50-60 evra dnevno

Zidar 50-60 evra dnevno

Električar 50 evra dnevno

Stolar 50-60 evra dnevno

Fizički radnici 30-34 evra dnevno

Keramičar 12-16 evra po m2

Parketar 8-12 evra po m2

Moler 5-8 evra po m2 Poljoprivreda

Skupljanje sena 20 evra dnevno

Pravljenje silaže 20 evra dnevno Ugostiteljstvo

Konobar 40.000 din. mesečno plus bakšiš

Kuvar 70.000 din. mesečno

