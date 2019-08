REPORTER KURIRA NA ZAVRŠNICI VOJNIH IGARA 2019: TENKOVSKI RAT zabava za celu porodicu

Ovo takmičenje na kojem su se u subotu posle podne sukobile četiri tenkovske posade - ruska, beloruska, kazahstanska i azerbejdžanska (srpska je, nažalost, ove godine otpala mnogo pre finala), deo je završnice Međunarodnih vojnih igara.

Posećenije od stadiona

Vojni poligon "Alabino", inače deo parka Patriot, dovoljno je udaljen od Moskve da do njega nije baš jednostavno stići. Međutim, to nije sprečilo one koji su želeli da posmatraju tenkovski okršaj - trku kroz najgore terene, ali i takmičenje u topovskom i mitraljeskom gađanju.

Već na prvi pogled jasno je da zainteresovanih ima. I to mnogo. Oko poligona su postavljene tribine, deo za VIP posetioce, uglavnom vojne delegacije iz zemalja učesnica i njihove porodice, ali i za druge goste. Njih je više nego na svim utakmicama naše fudbalske Superlige zajedno. Zvanično, kažu, više od 100.000 ljudi.

Bez obzira na eksplozije granata i rafalne paljbe iz mitraljeza, atmosfera je, delom, bila baš kao na fudbalskim utakmicama. Očevi su doveli svoje sinove da otvorenih usta gledaju ono što su samo zamišljali dok su se kod kuće igrali tenkićima. I svi oni se unose u trku, bodre svoje timove, mašu zastavama i eksplodiraju od sreće na svaki precizan pogodak iz topa. Otprilike kao kad padne gol na fudbalskoj utakmici.

Da bi atmosfera bila još zanimljivija, sve prenosi i komentator, koji se u objašnjavanje onog što se dešava na terenu unosi taman kao Milojko Pantić kad je Zvezda 1991. pobedila u Bariju. Ne prestaje da objašnjava kako tenkovi uleću u blato i vodu, kada se zapuca iz topova i mitraljeza...

- Poslednja prepreka! Sama završnica Međunarodnih vojnih igara 2019. i... komanda Ruske Federacije je prva! Završila je za jedan sat, 33 minuta i 20 sekundi! - urla komentator dok publika konačni rezultat dočekuje s potpunim oduševljenjem. Ko je drugi ili treći uopšte ih ne zanima.

Dom prijateljstva

Van tribina, sve više liči na vašar - miris roštilja nadjačava miris baruta, dečacima se dele baloni s vojnim simbolima, grickaju se ruski slatkiši, a svima se nudi i nešto na šta su veoma ponosni: slatko od šišarki. Ti isti dečaci jedva čekaju da između štandova dotrče do parkiranih tenkova, pipnu ih, popnu se na njih i zamišljaju kako je to voziti se u tim oklopljenim grdosijama.

Osim porodica koje su došle da vide nešto spektakularno, finale Tenkovskog biatlona posmatraju i vojnici i oficiri iz raznih zemalja sveta. Stigli su iz Venecuele, Kine, Irana, Vijetnama, Mjanmara... Najviše njih je u Domu prijateljstva, šatoru sa štandovima zemalja učesnica. I tu svi, pa i Srbija, predstavljaju svoje narodne nošnje, tradicionalnu muziku, narodne igre... Sve deluje veoma opušteno, kao da ti ljudi u uniformama sa različitim oznakama i grbovima nisu isti oni koji se svakoga dana spremaju ne za ovakva druženja, već za rat.

Pete Vojne igre održane su u 10 zemalja, a učestvovali su vojnici i oficiri iz 39 država podeljeni u 223 komande.

Rezultat:

Zemlja Vreme 1. Rusija 1:33:20

2. Belorusija 1:41:19

3. Kazahstan 1:45:51

4. Azerbejdžan 1:53:44

Potpukovnik Rade Adamović

SRPSKA VOJSKA BEZ FINALA

Srpski tenkisti ove godine nisu uspeli da ostvare dobar rezultat i stignu u finale.

- Od 23 zemlje, mi smo zauzeli osmo mesto. U odnosu na prošlu godinu, to je korak napred. Zadovoljan sam našim rezultatom kad vidim kakvi su ostali timovi i koliko je ekipa ostalo iza nas. To su zemlje koje imaju i po deset puta više stanovnika od Srbije - rekao je potpukovnik Rade Adamović, koji je bio rukovodilac ekipe Vojske Srbije na Tenkovskom biatlonu. foto: Kurir/Andrija Ivanović

Napredak Nove tehnologije u službi armije

SPEKTAKL DRONOVA ZA KRAJ

Međunarodne vojne igre završene su svečanom ceremonijom u parku Patriot kraj Moskve, a za najviše vojne zvaničnike i ministre iz zemalja učesnica zabavljali su muzičari iz više zemalja. Na ovom spektaklu nastupila je i naša pevačica Jelena Tomašević.

Nakon koncerta ruska vojska je organizovala spektakularni let dronova koji su prvo iscrtali tenk na nebu, a zatim napisali "Army 2019", što je međunarodno ime Vojnih igara. Bili su tu i petokraka u bojama ruske zastave, kao i logo ovog skupa.

- Ako mogu ovo, šta sve mogu da urade u borbi - čulo se u publici.

Usledio je i veliki vatromet kojim je ovo takmičenje završeno.

Ministri odbrane Rusije i Srbije

SUSRET U DOMU PRIJATELJSTVA

Ministri odbrane Rusije i Srbije Sergej Šojgu i Aleksandar Vulin susreli su se u subotu u Domu prijateljstva. Tom prilikom naš ministar je ruskom kolegi poklonio knjige "20 godina od NATO agresije na SRJ" i "Srpski zapovednici u ruskoj vojsci". foto: Kurir/Andrija Ivanović

