VRAĆAMO UGLED: Naša zemlja će školovati 30.000 stranih studenata! Počinje ambiciozan projekat STUDIRAJ U SRBIJI

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ima cilj da za tri godine privuče više hiljada stranih studenata, čak 30.000 njih, da studiraju na srpskim fakultetima, najavljuje u razgovoru za Kurir resorni ministar Mladen Šarčević.



U cilju da što veći broj stranaca studira u našoj zemlji, Ministarstvo prosvete pokrenulo je ambiciozan program u visokom školstvu, projekat „Studiraj u Srbiji“. On bi trebalo da vrati strane studente, kojih je tokom osamdesetih godina u našoj zemlji bilo oko 20.000.



Studiraj u Srbiji



Mnogi ugledni ambasadori sveta upravo su studirali u Jugoslaviji, a danas istim stopama njihovi naslednici, zbog želje za dobrim obrazovanjem i povoljnih cena, dolaze u Srbiju. Danas broj stranih studenata koji se školuju na našim fakultetima iznosi oko 1.480.

Mladen Šarčević

- Počeli smo s projektom „Studiraj u Srbiji“ i već smo podelili materijal u 68 zemalja preko naših ambasada i konzulata. Očekujemo da napravimo veliki bum, ali moramo da budemo prisutni na sajmovima obrazovanja. Zasad nudimo 24 programa nastave na engleskom jeziku, i to većinom na Beogradskom univerzitetu i delom na Novosadskom - kaže Šarčević.



On dodaje da se studenti iz inostranstva najviše interesuju za tehničke fakultete, studije medicine, poljoprivrede, farmaciju, FON i master studije generalno. Objašnjava da je njihov motiv za dolazak u Srbiju dobro obrazovanje za relativno pristojne pare.

- Imamo pregovore sa zemljama severne Afrike, Bliskog istoka, Turskom, Grčkom, to su sve zemlje čiji su građani nekada kod nas studirali, naravno i s Kinom i Rusijom. To je posao gde moramo da se vratimo u sedlo, moramo povećati i kapacitete i broj zgrada, studentski smeštaj. To je ozbiljan posao kojim se naša zemlja nije bavila od kada postoji kao Srbija, ali mislim da imamo početne uspehe. Imamo i potpisanih deset memoranduma sa zemljama regiona, uskoro i sa Azerbejdžanom, Egiptom i mnogim drugim zemljama za koje znamo da nemaju sopstvene kapacitete - ističe Šarčević.



On dodaje da su naši univerziteti zainteresovani da učestvuju u ovom značajnom projektu.



Cena 4.500 €



- Postoji interesovanje stranaca, jer gde god da odemo, ljudi znaju da se ovde studira kvalitetno. Prosečna cena koju mi budemo nudili za neke standardne fakultete biće oko 4.500 evra uz smeštaj. Medicina sigurno ne može da bude jeftinija od 10.000 evra, plus smeštaj. Moramo biti aktivni i moramo izgraditi kapacitete. To je način da se podigne standard visokog obrazovanja, a naredne sezone očekujemo oko 5.000 studenata iz Turske, Grčke, s Bliskog istoka.. - zaključuje Šarčević.

KOJE STUDIJE PRIVLAČE STRANCE

medicina tehnički fakulteti poljoprivreda farmacija FON master studije generalno

IZ KOJIH ZEMALJA NAM DOLAZE MLADI

Grčka Turska Kina Rusija Ujedinjeni Arapski Emirati Irak pojedine afričke zemlje bivše zemlje SSSR

ŠTA SRBIJI TO DONOSI

povećava se ugled naše zemlje povećava se ugled obrazovnih institucija veća finansijska korist za univerzitete znatne prihode doprinosi povećanju bruto domaćeg proizvoda

MOTIVI ZA DOLAZAK STRANACA

kvalitetni programi univerziteti koji su na prestižnim listama prihvatljive cene studija prihvatljive cene smeštaja

