SMANJUJE SE POREZ! Mali: Cilj je da se umanji poresko opterećenje ZARADA građana Srbije

Vlada Srbije planira ove godine da smanji poresko opterećenje na zarade minimum za jedan odsto, najavio je danas ministar finansija Sniša Mali i dodao da je cilj da se opterećenje na zarade smanjuje svake godine kako bi srpska ekonomija bila konkurentnija.

On je naglasio da je opterećenje na zarade pre dve godine bilo 63 odsto, a da je sada smanjeno na 62 odsto i da će se taj trend nastaviti.

- Ove godine želimo da bar za jedan procentni poen smanjimo to opterećenje i da polako iz godine u godinu to opterećenje pada kako bi učinili našu ekonomiju konkurentnijom, naše tržište atraktivnijim, kako bi se ljudi više zapošljavali, rekao je Mali.

Podseća da su srpske finansije konsolidovane i stabilne, da je to važno održati i da je sada prioritet rast ekonomije.

Prošle godine rast ekonomije bio je 4,3 odsto, dok se ove godine, kako najavljuje očekuje minimum 3,5 odsto.

foto: Beta/Miloš Miškov

Za rast ekonomije, ukazuje, tri stuba su važna - strane direktne i domaće investicije, lična potrošnja i da se smanji razlika između uvoza i izvoza.

Kako kaže strane direktne investicije u prvih šest meseci veće su za 31,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine, da rastu i domaće investicije da se ulaže u putnu u železničku infrastrukturu, u škole, zdravstvo.

Dodaje da će već ove godine biti povećane plate, a penzije od 1. januara naredne.

- Ispunićemo obećanje koje je predsednik Aleksandar Vučić dao građanima da će prosečna plata u decembru biti iznad 500 evra, rekao je Mali i podsetio da je prosečna plata pre par godina bila oko 300 evra.

Kaže da je želja Srbije da se otvori, da privuče ljude iz regiona da u Srbiji vide svoju budućnost.

- Ne možete da sprečite nekog da ode iz Srbije, ali možemo da otvorimo Srbiju da ljudi dolaze ovde i ostvaruju svoje snove, rekao je on.

Kroz Nacionalni investicioni program kaže da će u naredne četiri godine u 5.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva biti uloženo 900 miliona evra, što je skoro polovina lokalne i regionalne putne infrastrukture.

- Novac više nije problem, već gde naći preduzeća koja će to kvalitetno da urade u kratkom vremenskom periodu, naglasio je on.

Sa predstavnicima lokalnih samouprava sutra će imati sastanak, da pripreme sve što im je neophodno za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu mrežu i u fabrike za prečišćavanje otpadnih voda.

- Izdvojili smo 2,5 milijardi evra, da svako domaćinstvo ima priključak na vodu, na kanalizasiju i da svaka lokalna samouprava ima fabriku za prečišćavanje otpadnih voda, pojasnio je on.

Podseća da će za železničku infrastrukturu biti uloženo više od 1,5 milijardi, da će u narednih mesec ili dva početi gradnnja Moravskog koridora.

foto: Beta/Miloš Miškov

Mali je naglasio da su građani Srbije čekali na otvaranje auto-puta Miloš Veliki više od 70 godina, da su to mnogi pokušali da urade, ali da nisu uspeli.

- Vučić je to obvećao i uradio. Do kraja godine imaćemo i auto-put od Obrenovca do Surčina. Sledeće godine od Novog Beogada do Surčina kreću radovi, pojasnio je on.

Na kritike da je gužva od Beograda do Obrenovca, dok se stigne do novog autoputa, Mali je rekao da je potrebno još malo strpljenja i da će se i taj problem rešiti kada polovinom decembra bude otvoren autoput od Surčina do Obrenovca.

Dodaje da će u oktobru biti otvaren istočni krak Koridora 10, a da je planirano u okviru velikog investicionog programa da se gradimo i autoput Vožd Karađorđe koji će povezati centralnu i istočnu Srbiju, od Lazarevca i Mladenovca, preko Aranđelovca, Topole, Rače, Svilajnca i Depostovca sve do Bora.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir