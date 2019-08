4 OD 5 SRBA I NE ZNA DA JE ZARAŽENO VIRUSOM ZAPADNOG NILA! Epidemiolog dr Zoran Radovanović: Evo kada hitno morate kod lekara da biste sprečili UPALU MOZGA (FOTO)

Žena (84) koja je obolela od groznice Zapadnog Nila preminula je u Beogradu. Ovo je prva žrtva opasnog virusa koji prenose komarci ove godine u Srbiji. Epidemiolog dr Zoran Radovanović je za Kurir obrazložio kada treba da se uplašite za svoje zdravlje i počnete da reagujete.

- Srbi bi trebalo da se naviknu što pre na postojanje virusa Zapadnog Nila koji prelazi u groznicu, a onda se dalje zdravstveno stanje komplikuje, kaže na početku razgovora prof. dr Zoran Radovanović i daje odgovor na važno pitanje - ZAŠTO?

- Sa postepenom promenom klime dolazi sve češće do kišnih i izuzetno toplih leta, što predstavlja pogodne uslove za razmnožavanje komaraca, pa i onih koji nose virus Zapadnog Nila. Tokom ovakvog perioda u godini može doći do razvoja groznice Zapadnog Nila, čega je neophpdno da budemo svesni, jer samo tako možemo da pomognemo svom organizmu i da sprečimo nemile događaje, jasan je dr Radovanović.

Objašnjava da čak četvoro od pet zaraženih ljudi virusom nisu ni svesni toga i da nemaju nikakve simptome!

- Kod onog petog zaraženog se razvija oboljenje koje nalikuje nazebu ili gripu. Kada se uradi krvna slika dobije se jasan znak da je pod groznicom i preduzimaju se neophodne mere lečenja, kaže poznati srpski epidemiolog.

Dodaje da su najčešći simptomi koji se jave povišena temperatura, slabost i bol u mišićima.

- 2013. i 2018. smo imali epidemiju groznice Zapadnog nila. Prošle godine je umrlo 30 osoba. To se dešava kada se zdravstveno stanje zakomplikuje, odnosno kada dože do upale mozga ili moždane ovojnice. Tada sve zavisi od jačine organizma i oni koji su do zaražavanja imali dobru krvnu sliku su u blagoj prednosti u odnosu na hronične bolesnike, kaže dr Zoran Radovanović.



Ipak, opominje da je prošle godine, a i ranije bilo slučajeva da mlade zdrave osobe, koje nisu imale problema sa zdravljem, obole od virusa Zapadnog Nila.

- Svako ko dobije upalu mozga je u riziku od smrti, naglašava dr Radovanović i kaže da bi Srbi trebalo da postanu svesni okruženja u kojem žive u zdravstvenom smislu.

- Jedini način da situaciju održite pod kontrolom je da proveravate redovno krvnu sliku. Zdravi jednom mesečno, a hroničari jednom u tri nedelje. Od 2012. su naše laboratorije u mogućnosti da detektuju virus Zapadnog Nila, a ukoliko na vreme počnete sa terapijom biće značajno manje rizika da dobijete upalu mozga ili da izgubite životnu bitku, jasan je epidemiolog.

Da podsetimo, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je da su do danas na teritoriji Srbije registrovana tri slučaja oboljevanja od groznice Zapadnog Nila, jedan sa smrtnim ishodom.

Od 2012. godine je registrovano 989 obolelih od ovog virusa, a 97 je smrtnih slučajeva. Samo 2018. godine je umrlo 30 ljudi od groznice Zapadnog Nila.

Četvoro od pet zaraženih ne zna da je obolelo dok se zdravstveno stanje ne iskomplikuje.

Svaka 150. obolela osoba dobije upalu mozga.

