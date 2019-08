SRBIN 52 DANA ZAROBLJEN U RUSIJI! ŽIVI NA PARKINGU, JEDVA SE SNALAZI ZA HRANU I HIGIJENU: Drama srpskog kamiondžije na na ničijoj zemlji na granici Rusije i Ukrajine!

Srpski kamiondžija Srećko Županjac iz Kraljeva sa tovarom jabuka od 1. jula čami na ,,ničijoj zemlji" na granici Rusije i Ukrajine! Ruska carina neće da ga pusti zbog sumnje da voće nije iz Srbije već iz Poljske.

I dok još nema jasnog odgovora kada će nesrećni vozač moći da se vrati u Srbiju, Srećko se već 52. dan, u neljudskim uslovima, jedva snalazi za hranu, toalet i mogućnost da se istušira i umije.

- Ovo je nečuveno. Skoro 60 dana sedim ovde, ne znam šta se dešava. Rusi ne dozvoljavaju da uđem sa jabukama jer sumnjaju da su stigle iz Poljske. Inače, to se stalno dešava sa našim firmama. Stalno su pod prismotrom jer pokušavaju da naprave reeksport, da jabuke iz Evropske unije u Rusiju izvezu kao srpske, a to je zabranjeno. Imao sam u kamionu 26 paleta, ali Rusi nisu prihvatili njih sedam za koje sumnjaju da su iz Poljske. Sa spornim tovarom drže me ovde evo skoro dva meseca - navodi Županjac.

Nicija zemlja

Kako objašnjava, njegova firma "Astur" je prevoznik, izvoznik jabuka je "Super frut" iz Čačka.

- Snalazim se kako znam i umem. Najteže je za hranu, idem taksijem do obližnjeg pograničnog grada Pogar u kupovinu. Grad je 21 kilometar udaljen od parkinga gde su me smestili, a sve to me košta. Na parkingu ograđenom žicom mogu da se istuširam, postoji tuš kabina, ima i WC, ali možete da zamislite kakav je. Zvali su me danas i ruski uvoznici.

Kažu da oni i srpska firma moraju da plate kaznu od 100.000 rubalja (oko 1.500 evra). Čekaju i da se završi analiza porekla jabuka. Čim se to završi, ja mogu nazad u Srbiju. A ko će meni da plati, ko će da izmiri moje gubitke?! Ja stojim u ovoj nedođiji 52 dana! Ne vozim, izgubio sam dosad 4.000 evra- priča očajni čovek.

Platićemo kaznu kaže Predrag Radovanović, vlasnik kompanije ,,Super frut", koja je izvoznik jabuka u ovom slučaj tvrdi da je situacija više plod nesporazuma nego nekih ozbiljnih problema, kao i da će vozač koliko već sutra moći da ide kući.

-Vozač se nešto zamerio cariniku i on je pustio 19 paleta, a ostavio sedam, to su male količine, uz radi o reeksportu. Pa ne može da bude reeksort samo dela to vara. Jabuke su apsolutno srpske - tvrdi Radovanović. Na pitanje da li su spremni da plate kaznu od 100.000 rubalja, on odgovara potvrdno. - Sigurno će tu biti nešto da se plati, u suprotnom bismo morali na sud. Ja sam rekao da neću da se sudim zbog tako male količine robe. Verujte, taj čovek može sutra da ide kući - tvrdi Radovanović.

Sa druge strane Vladimir Zagradanin iz kompanije "Astur", koja je prevoznik ovog voća, kaže da je upoznat sa slučajem, ali dodaje naplate kaznu od 100.000 rubalja, on odgovara potvrdno.

- Kontaktirali smo ambasadu u Moskvi i izvoznika, oni kažu da rade na tome, ali ništa se ne dešava. Ruske vlasti u suštini treba to da reše, svaki dan kažu da će ga pustiti, ali ga ne puštaju. Niko u suštini nezna šta se tu dešava I šta je problem. I mi trpimo velike gubitke, kamion nam stoji tamo, a rešenja nema-navodi Zagradanin.

PREPRODAVALI SMO RUSIMA I KRUŠKE I BRESKVE Uoktobru 2018. godine uhapšeno je 36 osoba osumnjičenih za učestvovanje u zabranjenom reeksportu poljoprivrednih proizvoda poreklom iz Evropske unije u Rusiju. Inače, ranije te godine, sumnje u reeksport, odnosno uvoz iz trećih zemalja, dovele su do toga da Rusija zabrani uvoz sveže kruške iz Srbije. Nakon toga bakteriju listerija. Srbija je morala i da šalje obrazloženja Rusima kada je kao srpska roba tamo poslata pljosnata breskva, koja se kod nas uopšte ne proizvodi.

STA JE REEKSPORTI ZAŠTO JE ZABRANJEN Reeksport predstavlja preprodaju robe nabavljene u inostranstvu. Rusija je još 2014. godine blokirala sav uvoz voća iz Evropske unije kao odgovor na sankcije Zapada zbog ukrajinske krize. Ovo je bila velika izvozna šansa Srbije, ali uz uslov da se ne preprodaje roba iz EU. Medutim, već u prvim mesecima bilo je jasno da mnogi izvoznici iz Srbije pokušavaju da Rusima preprodaju voće kupljeno u Evropskoj uniji, najviše u Poljskoj, što direktno ugrožava Sporazum o slobodnoj trgovini.

Kurir.rs / Informer

Kurir