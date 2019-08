OPTUŽBE NA RAČUN DIREKTORKE INSTITUTA: Saradnica zgrće pare od kanabisa, a Danica se kao javno protivi legalizaciji!

Dr. direktorka Instituta za onkologiju, izričito se protivi proizvodnji kanabisa u lekovite svrhe, a njena saradnica dr Ljiljana Vujotić, načelnica Odeljenja dečje neurohirurgije, zastupnica je firme „Evijana“, koja se bavi proizvodnjom hemijske supstance CBD, ulja od industrijske konoplje, rečeno je juče na konferenciji Inicijative za promenu zakonske regulative kanabisa (IKRA).

Učesnici konferencije optužili su dr Grujičić da pokušava da zabrani legalnu proizvodnju cveta i ekstrakata industrijske konoplje da bi firmi „Evijana“, koju zastupa Vujotićeva, omogućila monopol na tržištu.

- Ne radi se o neznanju, već o korupciji. Zamenica dr Grujičić i načelnica dečje neurohirurgije dr Ljiljana Vujotić je zastupnik privrednog društva „Evijana“, a njen muž je Avram Adižes, koji je 1997. godine osuđen u Srbiji jer je oštetio budžet Republike Srbije za 10.139.770 dolara nabavljajući opremu za zdravstvene ustanove u Srbiji. Nenad Đorđević, tadašnji direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, tada je bio umešan u tu priču. Adižes je bio suvlasnik firme CIT iz Srbije i firme ICIT iz Lihtenštajna i pobegao je u Kanadu kad je Đorđević uhapšen - rekao je Slobodan Stojanović iz Humanitarnog udruženja Konoplja (HUK) i proizvođač industrijske konoplje.

On dodaje da Danica Grujičić vrlo dobro zna šta njena saradnica radi.

- Firma „Evijana“ je 2018. godine tražila da se u Srbiju uveze visokokritični CO2 za proizvodnju CBD ulja i dobili su odobrenje da to urade. Ljiljana Vujotić je od strane „Evijane“ nadležna za kontrolisanje i proizvodnju CBD ulja. Ako je ona zadužena za to, a Daničina je zamenica, onda je nemoguće da Danica Grujučić to ne zna. Srbija je sada jedina država koja CBD proglašava psihoaktivnom supstancom da bi se omogućilo ovoj istoj ekipi, koja je poznata našim pravosudnim organima, da ima monopol na tržištu. Nije Danica Grujičić, koja je predsednik državne Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance (PKS), baš toliko neobaveštena koliko je korumpirana - naglasio je Stojanović i podsetio da je komisija pokušala u maju da usvoji mišljenje kojim se u Srbiji zabranjuje proizvodnja kanabidola CBD.

Kad komisija da mišljenje o CBD, ministar zdravlja potpisuje to mišljenje bez skupštinske procedure.

Učesnici konferencije su istakli da se zalažu za slobodan uzgoj konoplje za proizvodnju CBD od industrijske konoplje jer bi to budžetu Srbije godišnje donelo tri milijarde evra, pomoglo u lečenju građana od teških bolesti i razvijalo industriju i poljoprivredu.

Ko je Avram Adižes

MALVERZACIJE SA ZDRAVSTVENIM FONDOM

Avram Adižes bio je vlasnik kompanije CIT iz Lihtenštajna s kojom je bivši direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje Srbije Nenad Đorđević 1997. godine sklopio „štetan ugovor“ u kom je uvećao cenu kompjuterske opreme za skoro 50 odsto. Tužilac je 1998. godine teretio Đorđevića da je, zloupotrebom službenog položaja, za sebe i vlasnika kompanije CIT Avrama Adižesa, a na štetu Zavoda, prisvojio više od pet miliona dolara. Đorđević je zbog toga bio osuđen na četiri godine zatvora.

